ركلة جزاء مثيرة تمنح دبا تعادلاً بطعم الفوز أمام الوحدة



خطف دبا الفجيرة تعادلاً بطعم الفوز أمام ضيفه الوحدة بعد نهاية المباراة بين الفريقين على وقع التعادل الإيجابي 1-1 خلال المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ليهدر الوحدة فرصة اعتلاء الصدارة، ولو مؤقتاً، من العين، بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، ووصل دبا إلى 3 نقاط في المركز قبل الأخير، تقدم الوحدة بهدف السبق عن طريق عمر خريبين، الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء ارتطمت برجل المدافع إياغو سانتوس، وعانقت الشباك، وعدل اللاعب العراقي مهند علي ميمي، من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7، ليحافظ الوحدة على سجله الخالي من الهزائم طوال 28 مباراة متتالية في مختلف البطولات.



منذ البداية ضغط الوحدة بقوة بحثاً عن هدف التقدم، وشن العديد من الهجمات على مرمى حارس دبا محمد الرويحي، الذي أفسد أكثر من كرة خطرة على مرمى فريقه، وفي آخر أنفاس الشوط الأول حرم قائم دبا لاعب الوحدة، رضا غانديبور، من تسجيل هدف التقدم لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 75 تقدم الوحدة بهدفه الأول عبر عمر خريبين، وأدرك العراقي مهند علي التعادل من ركلة جزاء ارتكبها المدافع محمد رسول، ضد مهاجم دبا كابرال، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو لينتهي اللقاء بتعادل إيجابي، بهدف لكل فريق.