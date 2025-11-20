شباب الأهلي يهزم خورفكان بقذيفة بالا في الوقت القاتل



قاد جويلهرم بالا فريقه شباب الأهلي إلى تحقيق فوز صعب ومتأخر في الوقت القاتل على مضيفه خورفكان في افتتاحية مواجهات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 من عمر المباراة المثيرة والتي شهدت تالقاً لافتاً لحارس مرمى خورفكان أحمد حمدان الذي تصدى لأكثر من هدف محقق لفريق شباب الأهلي الذي رفع رصيده إلى 17 نقطة محافظاً على المركز الثالث في وقت تجمد فيه رصيد خورفكان عند 8 نقاط في المركز العاشر.



بدأت محركات شباب الأهلي في الدوران مبكراً، ومارس الضيوف ضغطاً متواصلاً طوال زمن الشوط الأول على جبهة خورفكان، وفي المقابل اكتفى المضيف بهجمات لم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس حمد المقبالي حامي عرين شباب الأهلي.



وتمكن أحمد حمدان حارس خورفكان من الحفاظ على نظافة شباكه طوال وقت الشوط الأول والتصدي لكل لهجمات شباب الأهلي ليبقي على شباكه نظيفة حتى نهاية شوط اللاعبين بتعادل سلبي بين الفريقين. واستمرت نتيجة التعادل خلال الشوط الثاني والذي تسيده أيضاً شباب الأهلي حتى سدد جويلهرم بالا كرة قوية لم يرها حارس خورفكان إلا وهي تعانق الشباك محرزاً هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل.