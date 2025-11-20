دبا والوحدة.. طموحات متباينة بين القاع والقمة



يحل فريق الوحدة وصيف المسابقة ضيفاً على دبا الفجيرة صاحب المركز قبل الأخير في مباراة تأتي لحساب الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين وذلك عند الساعة الرابعة و40 دقيقة عصر غد الجمعة، ويدخل دبا اللقاء بشعار تحقيق الفوز الأول له في المسابقة على حساب الوحدة الطامح لاستعادة الصدارة من العين ولو بشكل مؤقت إذ يحتل العنابي المركز الثاني برصيد 17 نقطة فيما يملك العين المتصدر 19 نقطة، ولدبا الفجيرة صاحب الأرض والجمهور نقطتين جمعهما من تعادلين أمام كل من النصر وبني ياس في الجولة الماضية وكانت تلك المباراة الأولى لمدرب النواخذة الجديد الروماني سيبريان بانيت الذي حل خلفاً للبرتغالي المقال برونو بيريرا، وسيدفع المدرب الجديد بذات الأسماء التي حضرت خلال مباراة بني ياس بقيادة العراقي مهند علي «ميمي» الذي قاد منتخب بلاده للمرحلة الأخيرة من ملحق المونديال بعد أن أسهم ميمي في الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 2 ـ 1 بعد إحرازه الهدف الأول الذي مهد الطريق لأسود الرافدين في بلوغ المرحلة التالية من ملحق المونديال.



بدوره، قال المدرب سيبريان بانايت: أتوقع أن تكون المباراة صعبة وقوية في نفس الوقت أمام الوحدة الذي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المميزين، من جانبنا فقد حضرنا جيداً لهذه المواجهة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خضنا مباراة ودية أمام كلباء خلال فترة التوقف الدولي، وظهرنا فيها بشكل جيد سواء في الدفاع أو الهجوم. لدي ثقة كبيرة في جميع لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم الأفضل.

من جهته يخوض الوحدة مواجهة مهمة عندما يحل ضيفاً على دبا، يسعى من خلالها إلى مواصلة نتائجه الإيجابية ومعادلة أطول سلسلة له من عدم الخسارة في تاريخ دوري المحترفين، حيث لم يخسر الفريق في آخر 27 مباراة بمختلف البطولات، منها 19 مباراة في الدوري.



ويتطلع الوحدة إلى مواصلة مطاردة الصدارة، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة، في أعلى حصيلة له في بداية الدوري، بينما يقبع دبا في المركز قبل الأخير بنقطتين. ولم يسبق للوحدة أن تعرض للهزيمة أمام دبا في الدوري وسط تفوق مطلق لأصحاب السعادة في مواجهات الفريقين، وخلال 12 مباراة ضد دبا حقق الوحدة 10 انتصارات وتعادل مرتين، كما لم يخسر في آخر 10 مباريات بالدوري خارج أرضه.

ويستعيد الوحدة العناصر الدولية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وقد يجري الجهاز الفني بعض التعديلات الطفيفة وإمكانية منح بعض اللاعبين راحة تفادياً للإرهاق، خاصة وأن الفريق لديه مباراة مهمة بعد 4 أيام أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.



كما استعاد الفريق لجهود المدافع ساشا إيفكوفيتش بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية غاب على إثرها في الفترة الماضية، وانتظم في التدريبات الجماعية قبل أيام قليلة، ومشاركته تتوقف على مدى جاهزيته الفنية والبدنية.

وأكد البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة على أهمية المواجهة أمام دبا بعد نهاية التوقف الدولي، مشيراً إلى أن دبا منافس ليس سهلاً وغير مدربه قبل وقت قصير ما يعني أن لديه الحافز لتغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق منذ بداية الموسم.

وقال مورايس إن الوقت لم يكن كافياً لتحضير اللاعبين الدوليين بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في تصفيات المونديال، كذلك بقية الدوليين مع منتخبات بلادهم، الإيراني محمد قرباني والمالي براهيما ديارا الذي شارك في ودية مالي والأردن. وشدد على أن الوحدة سيقاتل من أجل الخروج بالفوز والثلاث نقاط من أجل مواصلة المنافسة على قمة الدوري.