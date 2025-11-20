الشارقة وبني ياس.. لقاء العودة ولا بديل عن العلامة الكاملة للفريقين



يستقبل فريق الشارقة، بقيادة مدربه الجديد الكابتن عبد المجيد النمر، ضيفه فريق بني ياس، في السابعة والنصف مساء، غداً الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك، ويطمح كل فريق لحصد العلامة الكاملة، ويدخل الشارقة اللقاء بهدف مصالحة جمهوره، بعد تلقي الشارقة لعدد من الهزائم، تحت قيادة مدربه السابق الصربي ميلوش، الذي أقيل من منصبه عقب خسارة الفريق في ذهاب دور الثمانية من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أمام العين بنتيجة 3-1، ويحتل الشارقة المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، وهو مركز لا يليق بتاريخ الشارقة، صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة، وكان الشارقة خسر مباراته الأخيرة قبل التوقف، أمام شباب الأهلي بثنائية.



وأسندت إدارة شركة كرة القدم المهمة للمدرب عبد المجيد النمر، الذي قدم شكره لإدارة الشارقة، على ثقته الكبيرة في قدراته، معرباً عن أمله في أن يكون قدر الطموح، مشيراً إلى أن الفريق يمر بمرحلة غير جيدة، وسيتم التركيز على الجانب النفسي والفني، لا سيما أن الفريق يضم لاعبين بدلاء جيدين، وعناصر ممتازة في كافة الخطوط.



من جهته، يبحث بني ياس عن الفوز الأول له هذا الموسم في دوري المحترفين أمام الشارقة، وحصد بني ياس نقطة وحيدة في أول 7 جولات بالدوري، في أسوأ بداية له منذ موسم 2016-2017، وضعته في المركز الأخير في جدول الترتيب. ويعد الفريق الوحيد الذي لم يسجل أهدافاً خارج ملعبه حتى الآن، إذ كانت الجولة السابعة هي الأولى التي سجل خلالها الفريق هدفين، بعد 6 جولات عجز عن هز شباك المنافسين.



ويعود آخر انتصار لبني ياس على الشارقة إلى الموسم الماضي، عندما فاز خارج ملعبه 2-1، علماً بأنه كان الفوز الوحيد لبني ياس على الشارقة في آخر 9 مواجهات جمعت الفريقين في الدوري.

ويأمل الجهاز الفني للسماوي، بقيادة الروماني دانييل إيسايلا، أن يأتي التوقف الدولي الأخير بثماره، وبعد أن حرص على تصحيح الأخطاء والسلبيات، خاصة على صعيد العقم الهجومي، الذي لازم الفريق منذ بداية الموسم، إذ يتطلع إلى الظهور بشكل مختلف، ومحاولة إنقاذ الفريق قبل فوات الأوان.



وقال إيسايلا مدرب بني ياس: المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، خاصة أن النتائج غير مرضية، كما أن الشارقة قام بتغيير جهازه الفني، لذا، فالمواجهة لن تكون سهلة لكلا الفريقين. وأضاف أن بني ياس، رغم نتائجه، إلا أنه قدم مستوى جيد في مباراتيه الأخيرتين أمام النصر ودبا، والفريق في مرحلة تطور، ويحتاج إلى أن يكون أكثر فاعلية وثباتاً خلال المباراة. وأوضح أن الفريق مطالب باللعب بتركيز، والثقة بقدراته على تحقيق نتيجة إيجابية، رغم فترات التوقف المتكررة.