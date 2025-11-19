خورفكان يستضيف شباب الأهلي في افتتاحية الجولة الثامنة من «دورينا»



يستقبل خورفكان عند الساعة السابعة والنصف مساء ضيفه شباب الأهلي في افتتاحية مواجهات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين في مباراة يدخلها كل فريق بطموح حصد النقاط الثلاث والتقدم خطوة جديدة في سلم الترتيب، وكان خورفكان الذي يحتل المركز التاسع برصيد 8 نقاط قد تعادل مع الوصل في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي، كما تعادل خورفكان أمام الوحدة بنتيجة 2-2 في ذهاب مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد أن كان الفريق متقدماً بنتيجة 2-1 لكن الوحدة عرف كيف يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع قبل لقاء الإياب يوم 30 نوفمبر المقبل في خورفكان.



بدوره، قال حسن العبدولي مدرب خورفكان: الفريق في أتم الجاهزية لمواجهة الفرسان والروح المعنوية عالية، مشيراً إلى أن التركيز والانضباط العالي سيكونان سلاح النسور وأنا على ثقة كبيرة بلاعبي خورفكان لتحقيق النتيجة الإيجابية. ودعا العبدولي جمهور خورفكان إلى ضرورة التواجد في المدرجات وتكثيف المؤازرة الجماهيرية طوال وقت المباراة معرباً عن أمله في استعادة فريقه لنغمة الانتصارات.

من جهته، يسعى شباب الأهلي إلى العودة بنقاط المباراة كاملة، لتعزيز منافساته على قمة جدول ترتيب الدوري وتواجده في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن العين في الصدارة، انتظاراً لما تسفر عنه نتائج مباريات منافسيه، وأكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، صعوبة لقاء خورفكان، لأن المنافس شهد مستواه تطوراً كبيراً مقارنة بالموسم الماضي.



وقال المدرب البرتغالي: يملك خورفكان لاعبين مميزين على المستوى الفردي ويتمتعون ببنية قوية ومتطورين، وخورفكان فريق منظم جداً من الناحية الدفاعية، ولديه قدرة عالية على اللعب على الهجمات المرتدة، والضربات الثابتة والركنية، وهذا سيتطلب منا الكثير على الشقين الفردي والجماعي.

وتوقع المدرب أن يواجه الفريق صعوبات كبيرة خلال المباراة، مشدداً على ضرورة التركيز الكامل طوال زمن اللقاء، خاصة في جانب الحد من خطورة الهجمات المرتدة التي يعتمد عليها المنافس، مشيراً إلى أن المباراة ستكون حافلة بالثنائيات والاحتكاكات البدنية بين الفريقين.



وشدد سوزا على ضرورة صناعة المزيد من الفرص من خلال العمل الهجومي، والسعي لاستغلال هذه الفرص لتسجيل الأهداف من أجل التفوق على المنافس والحصول على النقاط، وقال: يجب أن نكون أنفسنا، ونعمل على إظهار هويتنا الفنية كما نفعل في كل مباراة حتى نتمكن من تحقيق هدفنا».

بينما أوضح لاعب شباب الأهلي، عيد خميس، أن المواجهة لها أهمية كبيرة، خاصة وأن خورفكان يقدم مستويات طيبة في هذا الموسم، وليس منافساً سهلاً، وقال: «إن شاء الله سنكون عند حسن ظن الجميع بنا، وسنبذل كل ما نملك من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة المهمة».