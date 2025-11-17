الوحدة يتحرك لتجديد عقد مورايس

بدأ نادي الوحدة التحرك لتجديد عقد مدرب الفريق الأول، خوسيه مورايس، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار المدرب البرتغالي بعد العمل المميز الذي قدمه مع الفريق منذ توليه المهمة في قلعة «العنابي» في الموسم الحالي. وظهرت بصمة مورايس الواضحة على أداء الوحدة منذ بداية الموسم، ويحقق الفريق تحت قيادته نتائج جيدة، إذ لم يخسر الفريق مع مورايس أي مباراة، وينافس على أربع بطولات.

وعلم «البيان» أن إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة بدأت مفاوضات التجديد مع مورايس، وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بعد أن وافق المدرب على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، ويتبقى بعض التفاصيل الصغيرة في بنود العقد الجديد قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

ويسعى الوحدة إلى استمرار مورايس، وخاصة في ظل اقتناع الإدارة بالعمل الذي يقوم به المدرب مع الفريق، وأنه قادر على قيادة «أصحاب السعادة» إلى منصات التتويج هذا الموسم.

ويحتل الوحدة تحت قيادة مورايس المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين، ويسير بخطى ثابتة في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن حقق ثلاثة انتصارات في أربع مباريات، وتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وأمامه فرصة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقاد مورايس الوحدة في 15 مباراة رسمية منذ بداية الموسم، فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 6، ولم يتعرض للخسارة، إذ يواصل الفريق سلسلة اللاهزيمة في جميع المسابقات لـ27 مباراة متتالية.

وكان مورايس تولى قيادة الوحدة في يونيو الماضي خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش ولمدة موسم واحد، ويمتلك مورايس المولود في أنغولا خبرات تدريبية كبيرة انعكست على أداء الوحدة الذي استعاد شخصيته وهويته، وأبرزها عمله مساعداً لمواطنه البرتغالي جوزيه مورينهو في تدريب أندية ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، كما خاض تجارب ناجحة مع العديد من الأندية العربية وهي الهلال والشباب والحزم في السعودية، والترجي التونسي.

وحقق مورايس ستة ألقاب طوال مسيرته التدريبية، وحصل على الدوري الكوري الجنوبي مرتين مع تشونبوك هيونداي في 2019 و2020، ولقب كأس كوريا الجنوبية مع الفريق نفسه في 2020، وفاز بلقب الدوري السعودي مع الهلال في 2021، وكأس السوبر السعودي مع الشباب في 2025، وكأس إيران مع سيباهان في 2024.