حسن العبدولي: خورفكان يقاتل على 3 جبهات وهدفنا بلوغ النهائيات



لأول مرة في تاريخ النادي يصل فريق خورفكان إلى هذه المرحلة من الموسم الكروي وهو يوجد في البطولات الرسمية الثلاثة، بدءاً من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين التي يحتل فيها الفريق المركز العاشر برصيد 8 نقاط، كما يوجد في ربع نهائي الكأس الغالية بعد الفوز في دور الـ16 على كلباء 2-1، ويواجه في دور الثمانية فريق شباب الأهلي في فبراير المقبل، ويوجد الفريق أيضاً في مسابقة كأس بنك أبوظبي الإسلامي «ADIB» التي وصل فيها الفريق إلى دور الثمانية، وسيواجه فريق الوحدة يوم 15 نوفمبر الجاري على أرضية ملعب آل نهيان في أبوظبي خلال مباراة الذهاب، على أن يكون لقاء الإياب يوم 30 نوفمبر الجاري على ملعب الراحل صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.



بدوره أكد حسن العبدولي، مدرب خورفكان، أنهم وضعوا أهدافاً واضحة منذ بداية الموسم تتمثل في تحقيق مركز متقدم في الدوري، إلى جانب الذهاب بعيداً في أغلى الكؤوس وبلوغ مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق قادرون على تحقيق التطلعات وإرضاء الجماهير الكبيرة التي تؤازر الفريق في الحل والترحال، مؤكداً رضاه عن أداء اللاعبين الذين وصفهم بالمحاربين لما يقدمونه من إصرار خلال كل المباريات التي يخوضونها، وشخصياً فخور بتدريب هذه المجموعة الرائعة، هم يلعبون دوماً من أجل الفوز ويبذلون الغالي من أجل شعار خورفكان.