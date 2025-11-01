عبد العزيز الحمحمي: كلباء لا يملك ميسي ولا رونالدو حتى نلعب بفردية



أكد عبد العزيز الحمحمي مدافع كلباء، أن الفردية طغت على أداء الفريق في مواجهة الظفرة، مشيراً إلى أن اللاعبين هم السبب الرئيسي في الهزيمة بثلاثية. وتعرض كلباء لخسارة بثلاثية قاسية أمام الظفرة في ختام الجولة 7 من دوري المحترفين، أزاحت الفريق عن المركز الخامس في جدول الترتيب، بعد أن توقف رصيده عند 11 نقطة. وأضاف الحمحمي عقب اللقاء: نحن لا نملك ميسي ولا رونالدو في الفريق، ويجب علينا العمل كمنظومة جماعية، وفي مباراة الظفرة كان اللعب الفردي أكثر من الجماعي. وأتم: أعتقد أننا كلاعبين نتحمل المسؤولية في تلك الخسارة، ربما الفريق لم يكن في أفضل مستوى من الجاهزية البدنية، ويجب أن نراجع حساباتنا.