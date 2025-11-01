الظفرة يستعرض بثلاثية أمام كلباء في الجولة السابعة



استعاد الظفرة نغمة الانتصار، بفوزه المستحق على كلباء بثلاثية نظيفة، على استاد حمدان بن زايد، في ختام الجولة السابعة من دوري المحترفين. ورفع الظفرة رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس مؤقتاً، انتظاراً لنتيجة مباراة الجزيرة والبطائح، بينما توقف رصيد كلباء عند 11 نقطة، بعد أن تلقى أول هزيمة له، بعد 5 مباريات دون خسارة في الدوري. سجل أهداف اللقاء مدافع كلباء، محمد سبيل، بالخطأ في مرماه «ق 18»، ومحمد الخلوي «ق 72»، وعبد الرحمن سوسي «ق 79».



ورغم البداية المتكافئة، إلا أنه بمرور الوقت بدأ الظفرة يبسط تفوقه على كلباء، وسط تألق من حارس الأخير، سلطان المنذري، الذي تصدى لأكثر من هدف محقق أمام لاعبي الظفرة. واستعرض لاعبو الظفرة على مدار شوطي المباراة، وقدموا أداء ممتعاً، وكرة قدم هجومية، تنوعت ما بين الاختراق من العمق والتسديدات بعيدة المدى والأطراف، في الوقت الذي وجد فيه لاعبو كلباء صعوبة في تهديد مرمى أصحاب الأرض، باستثناء مرات قليلة.

وتقدم الظفرة بهدف عكسي، أحرزه مدافع كلباء بالخطأ في مرماه، قبل أن يتألق سلطان المنذري، الذي أنقذ فريقه من ثلاثة أهداف على الأقل، بينما حاول كلباء في الشوط الثاني العودة في النتيجة، واستحوذ على الكرة وسط الملعب، ولكن دون فاعلية حقيقية.



واعتمد الظفرة على التحولات الهجومية السريعة، ونجح عن طريقها في إضافة الهدفين الثاني والثالث، عن طريق المغربيين محمد الخلوي، الذي انفرد بالحارس ووضعها باقتدار في الشباك في الدقيقة 72، والبديل عبد الرحمن سوسي، بصناعة مميزة من إيزيكيل في الدقيقة 79.