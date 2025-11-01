سيبيريا ينجح في المهمة الأولى مع دبا بنقطة السماوي



نجح الروماني سيبريان بانايت، مدرب دبا، في حصد نقطة إيجابية في أول مباراة يقود فيها الفريق، بعد التعادل خارج قواعده مع بني ياس في الجولة السابعة من دوري المحترفين، إذ تولى بانايت مهمة قيادة الجهاز الفني لدبا الفجيرة خلفاً للبرتغالي برونو بيريرا، الذي أقيل من منصبه على خلفية سوء النتائج.

وقال سيبريان بانايت: «أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه في مواجهة بني ياس وتوج بالخروج بنقطة ثمينة». وأضاف أنه أكد للاعبين خلال الأيام الثلاثة قبل اللقاء ومنذ توليه المهمة أنهم يملكون جودة عالية كونهم أفراداً لكن ينقص التركيز وضرورة تغيير الطريقة، التي يلعب بها الفريق والسيطرة على وسط الملعب أمام بني ياس، وأبدى المدرب ارتياحه للتأقلم سريعاً مع اللاعبين، وأنهم أظهروا شخصية كبيرة ما يمنح الفريق الدافع للمضي للأمام في المرحلة المقبلة.



ويمتلك سيبريان خبرة واسعة في تدريب الأندية الخليجية، وسبق له أن أشرف على تدريب الهلال والرائد والباطن في الدوري السعودي، وصحار العماني، والخريطيات القطري، وعمل سابقاً مع نادي العين.

ويعد المدرب الروماني المعروف بلقب «سيبيريا» من الأسماء الجيدة، ويعول عليه دبا الكثير من أجل انتشاله من مؤخرة الترتيب ومحاولة البقاء في دوري المحترفين الموسم الحالي، وحقق المدرب الروماني عدداً من الإنجازات، أبرزها الحصول على الدوري السعودي مع الهلال عام 2017، ونهائي دوري أبطال آسيا 2014، ونصف نهائي كأس الملك السعودي مع الباطن 2019.

يذكر أن فريق دبا في المركز قبل الأخيرة في ترتيب دوري المحترفين الإماراتي برصيد نقطتين، إذ لا يزال يبحث الفريق عن الانتصار الأول له في المسابقة هذا الموسم.