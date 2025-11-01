إيسايلا يستغرب خوف وتوتر لاعبي بني ياس



أبدى الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، استغرابه من حالة الخوف والتوتر التي أصابت لاعبي فريقه، خلال مواجهة دبا في الجولة السابعة من دوري المحترفين، والتي خسر خلالها بني ياس نقطتين، بعدما فرط في فوز كان في متناول الفريق. وفرض دبا التعادل 2-2 على بني ياس على ملعب الأخير، ليظل الفريقان من دون أي انتصار في دوري المحترفين هذا الموسم.



وقال إيسايلا: «من الصعب أن أجد الكلمات التي أستطيع بها التعبير عما حدث في هذه المباراة، فلقد قدمنا وجهين مختلفين خلال اللقاء، وبدأنا المباراة بثقة وحماس، ولكن بعد ذلك تراجع الأداء بشكل غير مبرر، ولم ينفذ اللاعبون التعليمات التي طلبتها منهم قبل المباراة». وأضاف: «لا أعلم لماذا كان يشعر اللاعبون بالكثير من الخوف والتوتر رغم أن هذا الأمر هو مسؤوليتي كمدرب، وأخبرهم دائماً بأن عليهم الاستمتاع باللعب في المباريات».

وانتقد إيسايلا إضاعة الفرص السهلة من جانب اللاعبين والتي أدت إلى التعادل، مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا مطالبين بإنهاء المباراة وتسجيل العديد من الأهداف المهدرة، وأن يتمتعوا بقدر أكبر من المسؤولية والعطاء داخل أرض الملعب.