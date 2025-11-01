خورفكان يفرط في الفوز.. والوصل يفتقد البوصلة



فشل الوصل في مصالحة جماهيره واستعادة الثقة بعد مغادرته كأس رئيس الدولة لكرة القدم، قبل أيام على يد دبا الفجيرة، وكاد فريق المدرب دي كاسترو في طريقه لفقدان نقاط مباراة خورفكان الدورية أمس لولا دخول المنقذ فابيو ليما في الشوط الثاني والذي تمكن من إدراك التعادل لفريقه في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة ليفتقد الوصل «البوصلة» نحو استعادة مستواه ويفقد نقطتين أمام خورفكان ليصل إلى المركز الرابع برصيد 14 نقطة، وفي المقابل فرط خورفكان في فوز كان في المتناول ولم يستغل فريق المدرب حسن العبدولي أداء لاعبي الوصل، ولم يحافظ خورفكان على التقدم منذ الدقيقة العاشرة بهدف اللاعب بيدرو بافلوف لتنتهي المباراة بتعادل خاسر بهدف، ويرفع خورفكان رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر.



وقال مدرب الوصل كاسترو: قدمنا مستويات مختلفة على مدار الشوطين، الفريق لم يوفق في الجزء الأول من المباراة على الرغم من نسبة الاستحواذ لمصلحة فريقي الذي وصل لمرمى خورفكان في أكثر من 25 محاولة لم تسفر إلا عن هدف واحد، نشعر قليلاً بغياب العدل دون أن يوضح أكثر ولكن هذه كرة القدم، ونوه إلى أن النتيجة التعادلية لم تكن إيجابية بالنسبة لنا.

من جانبه قال حسن العبدولي مدرب خورفكان: لاعبو فريقي غادروا أرضية الملعب غير راضين عن التعادل وفي اعتقادي أنهم كانوا يستحقون الفوز بالعلامة الكاملة وذلك قياساً على الجهد الذي بذلوه طوال وقت المباراة، وضيعوا أهدافاً واضحة منذ بداية الموسم تتمثل في تحقيق مركز متقدم في الدوري إلى جانب الذهاب بعيداً في أغلى الكؤوس والوصول للمباراة النهائية في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.