التعادل يحرم بني ياس ودبا الانتصار الأول



حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة بني ياس ودبا، التي أقيمت اليوم الجمعة، على إستاد الشامخة، في الجولة السابعة من دوري المحترفين. وتعد النتيجة بمثابة تعادل خاسر للفريقين، بعدما عجزا عن تحقيق أي انتصار في الدوري حتى الآن، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الفوز بعد 7 جولات، ليستمرا في مؤخرة الترتيب، حيث يحتل دبا المركز الـ 13 وقبل الأخير برصيد نقطتين، بينما حصد بني ياس أول نقطة له هذا الموسم في المركز الأخير.



جاءت المباراة متكافئة إلى حد كبير من الفريقين، إذ مالت الأفضلية النسبية على مستوى الاستحواذ لمصلحة دبا، فيما كان بني ياس الأفضل على مستوى الفرص والخطورة على مرمى الضيوف في شوط المباراة الثاني.

تقدم بني ياس أولاً في الدقيقة 12 بهدف حمل توقيع سهيل النوبي الذي سجل أول أهداف «السماوي» في الدوري هذا الموسم بعد أن عجز الفريق عن هز شباك المنافسين في الجولات الست الماضية. وألغى الحكم هدفاً أحرزه المالي محمدو كمارا مدافع بني ياس قبل نهاية الشوط الأول بعد العودة لتقنية الفيديو. وعادل خالد عبد الله النتيجة لدبا في الشوط الثاني من متابعة لعرضية داخل المنطقة في الدقيقة 72.



وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة من كلا الجانبين بعد أن أعاد المالي يوسف نياكاتي التقدم لبني ياس برأسية في الدقيقة 85، لكن الدولي العراقي مهند علي (ميمي) رفض الخسارة وخطف هدف التعادل لدبا بتسديدة يسارية في الدقيقة 89.