مورايس: القرارات التحكيمية زادت من صعوبة النصر



قال البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الوحدة، إنه كان يدرك جيداً صعوبة المواجهة أمام النصر، وأن القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة أثرت في الحالة الذهنية للاعبين وزادت من صعوبة اللقاء. وحقق الوحدة فوزاً مهماً وصعباً على النصر بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين مقابل هدف إلى فوز 3-2 في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليواصل الفريق مطاردة قمة دوري المحترفين، حيث حافظ على المركز الثاني بوصوله للنقطة 17، بفارق نقطتين خلف العين المتصدر.



وأضاف مورايس: أهنئ اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه في الفترة الأخيرة التي شهدت ضغطاً نتيجة توالي المباريات، والفوز على منافس قوي ومنظم دفاعياً مثل النصر. وتابع: المباراة لم تكن سهلة لكننا حققنا الأهم، لا سيما أن اللقاء شهد معطيات كثيرة، وأشكر اللاعبين على مجهودهم في الأسابيع الثلاثة الماضية في ظل ضغط المباريات. وأتم: استطعنا في نهاية المطاف التغلب على الحالة الذهنية التي تسببت فيها القرارات التحكيمية، وتجاوز الصعوبات والتحديات وترجمتها إلى انتصار مهم.



يذكر أن مورايس لم يخسر مع الوحدة منذ توليه مهمة تدريب الفريق مطلع الموسم الحالي، حيث قاد «العنابي» في 13 مباراة في كل البطولات، دوري المحترفين، وكأس الرابطة، وكأس رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وحقق الفوز في تسع مواجهات وتعادل في أربع مباريات.