الوحدة يقترب من معادلة رقمه القياسي في الدوري الإماراتي



أصبح الوحدة على بعد مباراة واحدة من معادلة أطول سلسلة من عدم الخسارة في تاريخه بدوري المحترفين الإماراتي، وذلك بعد «الريمونتادا» التي حققها الفريق وتحويل تأخره أمام النصر إلى فوزه ثمين 3-2 في الجولة السابعة من المسابقة. وتبلغ أطول سلسلة من عدم الخسارة للوحدة في دوري المحترفين 20 مباراة حققها في الفترة بين يناير وديسمبر من عام 2014.

وبالفوز على النصر وصل الوحدة إلى 19 مباراة متتالية في الدوري من دون هزيمة، وذلك منذ خسارته من عجمان في الجولة الـ 14 الموسم الماضي في يناير مطلع 2025، إذ استمر من دون خسارة في الدوري لـ 12 مباراة على التوالي في الموسم الماضي، وأكمل رقمه بـ 7 مباراة متتالية أخرى منذ بداية الموسم الحالي.



كما واصل الوحدة حفاظه على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الـ 25 على التوالي في جميع المسابقات المحلية والقارية، وهي أطول سلسلة مباريات بلا هزيمة في تاريخ الفريق في جميع البطولات. وخاض الوحدة هذا الموسم 7 مباريات في دوري المحترفين، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين، وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي خاض مباراتين أمام عجمان فاز في واحدة وتعادل في مثلها.



أما في دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد لعب العنابي 3 مباريات، فاز على الاتحاد السعودي والدحيل القطري وتعادل مع تراكتور الإيراني، فيما فاز على الظفرة في كأس رئيس الدولة. ويسعى الوحدة إلى استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن قلعة أصحاب السعادة منذ 15 عاماً بعد أن حقق آخر لقب دوري موسم 2009-2010 تحت قيادة المدرب النمساوي جوزيف هيكسبرغر. يذكر أن، الوحدة سيواجه ناساف الأوزبكي، الاثنين المقبل، على أرضية الملعب المركزي بمدينة قارشي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة.