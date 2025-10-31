الظفرة يريد استعادة نغمة الفوز على حساب كلباء في «السابعة»



يسعى الظفرة إلى استعادة نغمة الفوز عندما يلتقي كلباء، في الخامسة مساء غد السبت، على استاد حمدان بن زايد، في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين. وخسر الظفرة في آخر مواجهتين خاضهما الفريق بعد الهزيمة بثلاثية أمام الشارقة، ثم وداع كأس رئيس الدولة من دور الـ 16 على يد الوحدة بالخسارة 1-3. ويحتل الظفرة المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ويتطلع إلى اقتناص المركز الخامس في حالة الفوز على كلباء، وخسارة أو تعادل الجزيرة في الجولة ذاتها.

وشدد المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش مدرب الظفرة على أهمية المباراة كونها تأتي قبل فترة التوقف القادمة، وبعد مرور 20 يوماً على آخر مباراة للفريق في الدوري، مشيراً إلى أن الفوز سيكون في غاية الأهمية للفريق ويضعه في موقف أفضل في الترتيب.



ووصف بيتروفيتش مواجهة كلباء بواحدة من أهم مباريات الظفرة في الدوري هذا الموسم، إذ إن الفوز سيرفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة وهو عدد جيد من النقاط بالنسبة للفريق في هذه المرحلة من الموسم، موضحاً أن اللاعبين جاهزون للمباراة بروح ورغبة في الفوز، وأن المشكلة الوحيدة التي تواجه الجهاز الفني تتمثل في غياب عبدالله الكربي ما يفرض عليه إعادة حسابات الفريق في تكتيك وطريقة اللعب. وأبدى بيتروفيتش ثقته وإيمانه بقدرات لاعبي فريقه في ظل الجدية والعمل الكبير خلال التدريبات، معرباً عن أمله في أن ينعكس ذلك على أداء اللاعبين في أرض الملعب أمام كلباء.



من جانبه، يتطلع كلباء لمواصلة نتائجه الجيدة في دوري أدنوك للمحترفين وهي النتائج التي وضعت الفريق ضمن خماسي المقدمة، ويملك النمور 11 نقطة حصدها بتحقيق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراتين مع تلقي الهزيمة في مباراة واحدة، وحقق كلباء تعادلاً مثيراً أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، ويأمل المدير الفني فوك رازوفيتش من لاعبيه تحقيق الفوز والعودة من ملعب الظفرة بالعلامة الكاملة.



وقال فوك رازوفيتش، المباراة مهمة بالنسبة لنا أمام فريق يعتبر مفاجأة الدوري هذا الموسم، خصوصاً عندما يلعب على ملعبه، وأضاف: نحن ذاهبون إلى ملعب الظفرة والنمور في كامل الجاهزية، ونعرف تماماً ما الذي ينتظرنا، كما أن فريق كلباء يدرك أن الظفرة سيلعب أيضاً لتحقيق الفوز لذلك فإن التركيز سيكون حاضراً من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وجميع لاعبينا في أتم الجاهزية وأتمنى أن يقدموا أفضل ما لديهم في المباراة.