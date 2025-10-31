يوكانوفيتش: العميد يحتاج إلى رغبة أكبر في الفوز



أكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر، أن فريقه بحاجة أكبر إلى التحلي بعقلية ورغبة الفوز من أجل تحقيق الانتصارات، مشيراً إلى أن النصر كان بإمكانه الخروج بالنقاط الثلاث أمام الوحدة لكن الفريق لم يتمكن من استغلال الفرصة. وتلقى النصر خسارة جديدة في الدوري بعد الهزيمة أمام الوحدة 2 ـ 3 على ملعب الأخير، في الجولة السابعة من دوري المحترفين، وذلك بعد أيام قليلة من خيبة الخروج من كأس رئيس الدولة على يد بني ياس، ليتوقف رصيد الفريق عند 8 نقاط في الدوري من الفوز في مباراتين والتعادل مع مثلها والخسارة في ثلاث مباريات.



ويرى يوكانوفيتش أن الفريق حقق بعض التقدم النسبي عطفاً على الأداء الذي قدمه في المباراة رغم الخسارة، لافتاً إلى أن الفريق حظي ببعض اللحظات الجيدة والفرص خلال اللقاء، لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف تساعده على الفوز.

وقال عقب الخسارة من الوحدة: النتيجة كانت أفضل قليلاً بعد أن قدمنا مباراة جيدة على مستوى الأداء والتحركات والتنظيم داخل الملعب، إلا أننا لم نستطع استغلال الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الأول لحسم المباراة مبكراً.

وأضاف: النصر لا يزال بحاجة إلى تحسين الجانب الذهني، والتحلي برغبة أكبر في الفوز لأنها عناصر أساسية، لذا يجب تطوير العقلية خاصة وأني لا أثق كثيراً بالحظ.

وعن موعد عودة الإيراني مهدي قائدي، أوضح يوكانوفيتش أن اللاعب لم يبدأ بعد الدخول مع المجموعة ولا يعلم الوقت المحدد لعودته للمشاركة مع الفريق. وختم يوكانوفيتش تصريحاته قائلاً: نحن مطالبون باستخلاص الدروس والاستفادة مما حدث والتركيز على التحسن المستمر للعودة إلى الانتصارات وتقديم أداء أفضل.