الوحدة يحبط انتفاضة النصر بـ«ريمونتادا» مثيرة



حول الوحدة تأخره أمام النصر إلى فوز 3-2، الخميس، على ستاد آل نهيان، في افتتاح الجولة الـ 7 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة مثيرة بين الفريقين.



وأحبط الوحدة انتفاضة «العميد»، ليواصل انتصاراته ويصل للنقطة الـ 17 في صدارة جدول الترتيب مؤقتاً انتظاراً لنتيجة مباراة العين مع عجمان، فيما استمر مسلسل نزيف النقاط في النصر وتوقف رصيده عند 8 نقاط.



سجل ثلاثية الوحدة فاكوندو (45+2)، وعمر خريبين من ركلة جزاء (77)، وروبن فيليب (82)، وأحرز للنصر عبد الله توريه من ركلة جزاء (10)، وموسى ندياي (53).



انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بعدما تقدم عبد الله توريه للنصر في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة من الحارس محمد الشامسي لمهاجم النصر، موسى ندياي.



بعد الهدف ضغط الوحدة بقوة سعياً لإدراك التعادل، وأهدر روبن فيليب فرصة هدف محقق في الدقيقة 24 بعد انفراد بالحارس، لكنه سدد بغرابة بجوار القائم.



ورد القائم كرة قوية من ضربة ثابتة، سددها عمر خريبين في الدقيقة 28، قبل أن ينجح فاكوندو في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول برأسية من صناعة تاديتش.



وجاء الشوط الثاني مثيراً من كلا الفريقين، بعد أن أعاد موسى ندياي التقدم للنصر في الدقيقة 53 من متابعة لتسديدة توريه، التي ارتدت من الدفاع.



وواصل الوحدة ضغطه الهجومي على دفاع «العميد»، الذي أسفر عن ركلة جزاء احتسبها الحكم الصيني ما نينغ لمصلحة تاديتش، سجل منها عمر خريبين هدف التعادل لأصحاب الأرض.



وأكمل روبن «ريمونتادا» الوحدة بإحرازه الهدف الثالث وهدف الفوز لفريقه بتسديدة أرضية سكنت شباك الحارس أحمد شامبيه في الدقيقة 82.