دبا يتعاقد مع المدرب الروماني سيبريان بانايت



تعاقدت شركة دبا لكرة القدم مع المدرب الروماني، سيبريان بانايت، ليتولى قيادة الفريق الأول خلفاً للبرتغالي، برونو بيريرا، الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج. وجرى توقيع العقد بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد دبا، بحضور أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة شركة دبا لكرة القدم.

ويمتلك سيبريان خبرة واسعة في تدريب الأندية الخليجية، حيث أشرف على فرق الهلال والرائد والباطن في الدوري السعودي، والصحار العماني، والخريطيات القطري، إلى جانب عمله مع نادي العين والعديد من الفرق الرومانية.

ويعد المدرب الروماني المعروف بلقب «سيبيريا» من الأسماء المميزة، حيث حقق إنجازات عدة، أبرزها: بطل الدوري السعودي مع الهلال 2017 ونهائي دوري أبطال آسيا 2014، وبطل دوري الرديف مع الهلال 2015 و2016، ونصف نهائي كأس الملك السعودي مع الباطن 2019.