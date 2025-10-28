مورايس يتوقع مواجهة صعبة للوحدة أمام النصر



توقع البرتغالي خوسيه مورايس المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة مواجهة قوية وصعبة مع النصر في قمة الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والمقررة في الخامسة مساء بعد غد، الخميس، على ستاد آل نهيان بأبوظبي. وقال مورايس تعليقاً على تحضيرات فريقه للمواجهة المرتقبة: بالتأكيد سنخوض مباراة لن تكون سهلة أمام منافس يمتلك جودة عالية. وأضاف: حصلنا على فرصة مواجهة النصر خلال معسكر الإعداد في ألمانيا قبل بداية الموسم، وقد كانت مواجهة متقاربة بين الفريقين، انتهت بالتعادل، لذا أتوقع مباراة قوية ومثيرة للاهتمام يستمتع بها الجمهور في المدرجات.



وأشار مورايس إلى أنه رغم ضيق الوقت الفاصل بين المباريات بعد أن خاض الوحدة مواجهة أمام الظفرة في كأس رئيس الدولة قبل أيام قليلة، وسيلعب في دوري أبطال آسيا بعدها بأربعة أيام أمام السد القطري، إلا أن الجهاز الفني عمل بشكل جيد لتجهيز اللاعبين، لافتاً إلى أن جميع اللاعبين المتاحين بحالة جيدة وفي أتم الجاهزية للمباراة.



وختم: رغم ضغط المباريات لكن تركيزنا ينصب بالكامل على مباراتنا مع النصر، ولدينا الحافز لتحقيق الفوز، ونأمل أن تأتي النتيجة في صالحنا، وإسعاد جمهور الوحدة الذي اعتاد مؤازرة الفريق في كل المباريات.

ويحتل الوحدة المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين خلف العين المتصدر، ويسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي، وتأكيد تفوقه على النصر في المحترفين، إذ تأتي المواجهات بين الفريقين في صالح الوحدة بـ17 انتصاراً مقابل 4 للنصر وتعادلا في 11 مباراة.