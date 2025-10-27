دبا الفجيرة يوجه الشكر لمدربه البرتغالي بيريرا



وجّهت إدارة شركة كرة القدم بنادي دبا الشكر للمدرب البرتغالي برونو بيريرا، الذي تم الاستغناء عنه وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، وعلى الرغم من قيادة بيريرا فريقه إلى دور الثمانية لمسابقة كأس رئيس الدولة بعد الفوز على الوصل بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، إلا أن قرار الإقالة فاجأ المدرب وجهازه الفني المعاون.



وتشير التوقعات إلى مفاضلة إدارة دبا الفجيرة بين أكثر من مدرب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة من الدوري وعلى رأسهم مدرب صربي. ويعد بيريرا الضحية الثالثة في الدوري بعد رحيل كل من الحسن عمومته مدرب الجزيرة والبلغاري إيفايلو بتيف مدرب بني ياس.