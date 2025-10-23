قميص دبا هدية للشبل الوفي محمد الزيودي



لفت الشبل محمد عيسى الزيودي، مشجع فريق دبا الوفي، الأنظار إليه بعد إدلائه بتصريح تلفزيوني حزين ومؤثر عبر فيه عن حبه الكبير وولائه العميق للنادي، وذلك عقب نهاية مباراة فريقه الدورية الأخيرة أمام الجزيرة، والتي كسبها فخر أبوظبي بهدف دون رد، وذكر المشجع الصغير محمد الزيودي أنهم ملوا الهزائم التي بلغت 5 مع تعادل وحيد في الدوري، وأن جمهور النواخذة «تعب» من الهزائم، مشيراً إلى أن كل الجمهور جاؤوا للوقوف خلف نادي دبا، وقال: أنا أحب نادي دبا منذ الصغر وأتمنى أن يعود الفريق إلى سكة الانتصارات.



وقامت إدارة نادي دبا بتوجيه الدعوة للمشجع الزيودي، الذي زار النادي والتقى رئيس شركة كرة القدم أحمد سعيد الظنحاني، ولاعبي الفريق الأول للنواخذة، ومطالبته بضرورة الفوز على الوصل في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يوم الأحد أمام الوصل على أرضية ملعب تحفة النواخذة. وتم عرض تصريحات الزيودي المؤثرة على شاشة الملعب، في لفتة تقديرية لمشاعره الصادقة، وتحفيزاً للاعبين على بذل المزيد من العطاء.



وفي ختام الزيارة قام رئيس النادي بإهداء المشجع قميص الفريق موقعاً من جميع اللاعبين، حيث عبر عن سعادته الغامرة بهذا الاستقبال، موجهاً الشكر لأحمد سعيد الظنحاني، ومؤكداً أنه سيبقى دائماً مشجعاً وفياً للنواخذة.