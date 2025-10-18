الجزيرة بعشرة لاعبين يهزم دبا في دوري المحترفين ويصعد لـ «الخامس»

استعاد الجزيرة سكة الانتصارات وتمكن من الفوز بعشرة لاعبين على مضيفه دبا بهدف اللاعب برونو دي اوليفيرا في الدقيقة 17 من المباراة التي جاءت ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، خاض الجزيرة اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد طرد اللاعب ايغور ادواردو، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 10 نقاط متقدماً نحو المركز الخامس في جدول الترتيب بشكل مؤقت فيما بقي دبا الفجيرة في المركز الثالث عشر بنقطة يتيمة.

قبل نهاية الشوط الأول وبعد العودة لتقنية الفيديو قام حكم المباراة أحمد العليلي بطرد لاعب الجزيرة ايغور ادواردو بعد تدخله العنيف ضد لاعب دبا كارلوس فينسيوس في الدقيقة 41 ليكمل فخر أبوظبي شوط المباراة الأول ويخوض النصف الثاني من اللقاء بعشرة لاعبين.

خلال شوط اللعب الثاني بسط فريق دبا سيطرته على أرضية الملعب مع تراجع الجزيرة للخلف للحفاظ على التقدم والاعتماد على المرتدات التي لم تشكل خطورة، ويتبارى لاعبو دبا في إهدار الفرص عبر بنتيك ومحمود المرضي ومهند علي، مع تألق علي خصيف حارس مرمى الجزيرة في الجانب الآخر والذي تصدى للعديد من الهجمات لينتهي اللقاء بفوز الجزيرة بهدف دون رد.