كلباء بعشرة لاعبين يتعادل مع شباب الأهلي في مباراة نزيف النقاط



اقتنص كلباء تعادلاً بطعم الفوز أمام ضيفه شباب الأهلي، بعد أن انتهت مباراة الفريقين ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، على أثر التعادل السلبي الذي منح كل فريق نقطة رفعت رصيدهما إلى 11 نقطة، ليحافظ كلباء على مركزه الثالث، ويحل شباب الأهلي رابعاً، وشهدت المباراة حالة طرد لمدافع كلباء، الفنزويلي ريفاس، في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، وهو الطرد الذي لم يستغله شباب الأهلي، الذي واصل مسلسل نزيف النقاط بعد تعرضه للهزيمة في الجولة الخامسة أمام العين بهدف دون رد وتعادله اليوم ضد كلباء.



لم يرتقِ الشوط الأول للمستوى الفني المنتظر من جانب كل فريق رغم محاولات اللاعبين للوصول للشباك مبكراً، ولعب شباب الأهلي بغياب أبرز مهاجميه بقيادة الإيراني سردار آزمون إلى جانب يحيى الغساني، وذلك بسبب الإصابة، وكاد سيكو بابا لاعب كلباء يفتتح التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ويأتي الرد من كارتابيا الذي حاول مخادعة حارس كلباء، سلطان المنذري، الذي كان يقظاً، وأنقذ مرمى فريقه في أكثر من هجمة خطرة، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.



وخلال شوط المدربين دفع مدرب شباب الأهلي باولو سوزا بلاعبه سعيد عزت الله، الذي منح الفرسان الحيوية، وسبب إزعاجاً مستمراً على جبهة دفاع كلباء، وكاد يفتتح عداد الأهداف من إحدى الكرات، وتشهد الدقيقة 83 نقطة تحول في المباراة بعد طرد حكم المباراة سلطان صالح لمدافع كلباء ريفاس، بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية والتي أدت إلى مغادرة اللاعب أرضية الملعب، بعد ارتكابه مخالفة صريحة ضد مهاجم شباب الأهلي جوليهرام داسيلفا المنفرد تماماً بحارس كلباء، ويتبارى لاعبو الفريقين في إهدار الفرص دون اهتزاز الشباك لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.