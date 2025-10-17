دبا يحلم بالفوز الأول على حساب الجزيرة في الجولة السادسة



يحل فريق الجزيرة ضيفاً على دباً بملعب «تحفة النواخذة»، وذلك ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين عند الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء، ويتطلع دبا إلى تحقيق فوزه الأول في المسابقة بعد عودته بنقطة غالية من عرين النصر بعد التعادل المثير بين الفريقين خلال مباريات الأسبوع الخامس، ويحتل النواخذة المركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ويعتمد مدرب دبا، البرتغالي بيريرا، على الثلاثي الأجنبي الذي عاد من فترة التوقف الدولي، وسيكون خيار مشاركة الثلاثي العراقي مهند علي الملقب بميمو، والأردني محمود المرضي، والأوزبكي عبدالله باييف متاحاً أمام «فخر أبوظبي» بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف «الفيفا».



بدوره قال بيريرا: تنتظرنا مباراة مهمة أمام نادي الجزيرة الذي يعد من الفرق القوية في الدوري ويمتلك لاعبين مميزين، مشيراً إلى أن فترة التوقف الدولي كانت فرصة جيدة للاستعداد بشكل أفضل والعمل على تهيئة اللاعبين من جميع النواحي. وواصل: أجرينا مباراة ودية أمام فريق الشارقة، استفدنا منها كثيراً، ونركز حالياً للبناء على النتيجة الإيجابية التي حققناها في مباراتنا الأخيرة أمام نادي النصر. ودعا بيريرا جمهور الفجيرة إلى الوجود بالمدرجات، وقال: نتمنى حضوراً جماهيرياً كبيراً لدعم الفريق وتشجيعنا على تحقيق نتيجة إيجابية.