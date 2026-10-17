الجزيرة يتطلع لاستعادة صدارة الدوري من ملعب كلباء

يحل الجزيرة ضيفاً على كلباء في مباراة تأخذ أهمية كبيرة في أروقة الفريقين وتأتي ضمن الأسبوع السادس لدوري أدنوك للمحترفين عند الساعة 17:05 دقائق مساء، ويزور فخر أبوظبي ملعب كلباء من أجل استعادة صدارة المسابقة بعد تراجعه للمركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الوصل المتصدر والذي يتفوق على الجزيرة بمباراة وحيدة بعد فوز الإمبراطور أمس على بني ياس بنتيجة 2 ـ 0، ويخوض الجزيرة اللقاء بمعنويات الفوز الآسيوي على أركاداج التركماني بنتيجة 2 ـ 1.

وكان الجزيرة قد وقع في فخ التعادل خلال الجولة الماضية من المسابقة بعد انطلاقة مثالية لفريق المدرب الروماني كوزمين المدير الفني للجزيرة الذي تمكن من تحقيق الفوز في 4 مواجهات متتالية لكن النصر أوقف هذه الانطلاقة وأشعل صدارة الدوري بهذا التعادل المثير.

وفيما يتعلق بكلباء فوضعية «النمور» لا تزال صعبة ويحتل الفريق المركز الـ11 بأربع نقاط وتمكن الإسباني فيكتور سانشيز المدير الفني لكلباء من تحقيق الفوز الأول في الدوري خلال الجولة الماضية قبل التوقف بعد الفوز على عجمان بنتيجة 3 ـ 2 وهو الانتصار الذي رفع رصيد الفريق إلى 4 نقاط، لكن وضعية الفريق صعبة وضمن الفرق المهددة بالهبوط لكن هناك فرصة ومتسعاً من الوقت للنمور من أجل استعادة التوازن.