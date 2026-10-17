بيرلو: محبط من خماسية الظفرة.. وأريد لاعبين يقاتلون

أعرب الإيطالي أندريا بيرلو مدرب يونايتد عن شعوره بالإحباط من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه بخماسية أمام الظفرة في الجولة السادسة من دوري المحترفين، مؤكداً أن اللاعبين يجب أن يتحلوا بالتواضع والتركيز وأن يكونوا مستعدين للقتال.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «بالطبع أشعر بالإحباط بسبب هذه النتيجة، فمن المستحيل أن نلعب بهذه الطريقة، وكنا نتوقع أن نقدم أداءً أفضل، فقد استقبلنا 5 أهداف، بخلاف الفرص الأخرى التي سنحت للمنافس، وإذا لم تتحلى بالتركيز فستكون النتيجة بهذا الشكل».

وانتقد بيرلو اللاعبين نتيجة عدم الظهور بروح قتالية كعادة المباريات السابقة، موضحاً: «كان يجب على اللاعبين أن يعودوا إلى أرض الواقع، وأن يدركوا أنهم يلعبون في دوري المحترفين وليس في الدرجة الأولى، نريد لاعبين يتحلون بالتواضع والتركيز ومستعدين للقتال».

وأضاف: «من السهل أن تخسر مباراة وتتراجع في جدول الترتيب، وعلينا إدراك أنه إذا استمر الأداء بهذه الطريقة فمن الطبيعي أن تخسر».

وتعد الخسارة أمام الظفرة الثانية ليونايتد بخماسية هذا الموسم، بعدما سقط بالنتيجة نفسها أمام الوصل في الجولة الأولى، ليتوقف رصيده عند 7 نقاط.

في المقابل، أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الظفرة، بأداء لاعبيه والحالة المعنوية التي ظهروا عليها خلال اللقاء، مؤكداً أن الفوز على يونايتد منحهم دفعة مهمة لاستعادة الثقة بالنفس.

وقال كارتيرون: «الروح المعنوية للاعبين كانت جيدة جداً، وفي هذه المباراة استطاعوا استعادة الثقة في أنفسهم، أريد أن يكون الفوز على يونايتد البداية الحقيقية لعودة الظفرة».

وأضاف: «اللاعبون قدموا كل ما لديهم، وأتمنى أن نواصل العمل بالنهج والقوة نفسهما، وأن يقدموا أداءً أفضل في المباريات المقبلة، خصوصاً وأن الجميع يبذل مجهوداً كبيراً في التدريبات».

ورفع الظفرة رصيده إلى 6 نقاط، محققاً فوزه الثاني هذا الموسم، فيما حمل الانتصار إنجازاً هجومياً لافتاً، إذ سجل الفريق 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري المحترفين للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.