الوصل يتربع على القمة مؤقتاً والظفرة يمطر شباك يونايتد بخماسية

تربع الوصل على قمة دوري المحترفين مؤقتاً بفوزه على مضيفه بني ياس بهدفين دون رد، فيما حقق الظفرة انتصاراً عريضاً على ضيفه يونايتد بنتيجة 5-1، في افتتاح الجولة السادسة من المسابقة.

وحسم الوصل مواجهته أمام بني ياس على استاد الشامخة بأبوظبي، أمس، بهدفين حملا توقيع مهدي طارمي (11) وكاميرون بويرتاس (45+1)، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 13 نقطة، متقدماً إلى الصدارة بفارق الأهداف عن الجزيرة والعين، انتظاراً لنتائج بقية المنافسين.

وحقق الوصل انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم، ليتجاوز خسارته الأخيرة أمام الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما بقي بني ياس في المركز الأخير بنقطة واحدة، ودون أي انتصار، لتتواصل معاناة الفريق على صعيد الدوري منذ بداية الموسم.

ورغم البداية الهجومية لبني ياس، افتقد الفريق الفاعلية أمام المرمى، وأهدر النيجيري سافيور غودوين فرصة التعادل في الدقيقة 15، وفي الشوط الثاني حاول بني ياس العودة إلى المباراة، لكن العارضة وحارس الوصل حرما أصحاب الأرض من العودة في النتيجة، بينما كاد الوصل أن ينهي المباراة بحصيلة أكبر من الأهداف، لكن محاولاته لم يُكتب لها النجاح لينهي المباراة بهدفين نظيفين.

وفي المواجهة الثانية على استاد حمدان بن زايد، قدم الظفرة عرضاً هجومياً قوياً، واكتسح يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف، محققاً أول فوز له بخماسية في دوري المحترفين منذ تغلبه على دبا 5-0 في أبريل 2017.

وافتتح دومينيك ميندي التسجيل للظفرة من ركلة جزاء في الدقيقة 33، قبل أن يدرك ويلي سيميدو التعادل ليونايتد بالطريقة ذاتها في الدقيقة 40، لكن سوري كابا أعاد التقدم للظفرة في الدقيقة 40، ثم سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 48، وأضاف درامان كوماري الهدف الرابع في الدقيقة 68، قبل أن يختتم البديل آريلسون سامبايو الخماسية في الدقيقة 91.

ورفع الظفرة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع مؤقتاً، بينما توقف رصيد يونايتد عند 7 نقاط في المركز الثامن، بعدما تلقى خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم.