الظفرة ينتصر بخماسية لأول مرة في الدوري منذ 9 سنوات

حقق الظفرة فوزاً عريضاً على ضيفه يونايتد، وأمطر شباكه بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد حمدان بن زايد، في افتتاح الجولة السادسة من دوري المحترفين، ليحقق الفريق فوزه الأول بخمسة أهداف في المسابقة منذ انتصاره على دبا 5-0 يوم 15 أبريل 2017، أي قبل نحو أكثر من 9 سنوات.

ورفع الظفرة رصيده إلى 6 نقاط، متقدماً إلى المركز التاسع مؤقتاً، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 7 نقاط في المركز الثامن، بعدما تلقّى خسارته الثالثة هذا الموسم.

قدّم الظفرة أفضل عروضه هذا الموسم، بفضل التحولات الهجومية الفعالة التي اعتمدها مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، مقابل عجز أندريا بيرلو، مدرب يونايتد، عن إيجاد الحلول للوصول إلى مرمى المنافس، أو التأمين الدفاعي.

وفرض الظفرة أفضليته على مجريات اللقاء، مترجماً تفوقه إلى هدف أول سجله دومينيك ميندي من ركلة جزاء في الدقيقة 33، ورد يونايتد بالطريقة ذاتها، بعدما أدرك ويلي سيميدو التعادل في الدقيقة 40، إثر ركلة جزاء احتسبت بعد مخالفة على إيزيكيل.

لكن فرحة يونايتد لم تدم طويلاً، إذ أعاد سوري كابا التقدم للظفرة في الدقيقة 40، مستفيداً من انفراد بالمرمى في أول هجمة عقب هدف التعادل، قبل أن يعود اللاعب نفسه مطلع الشوط الثاني ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 48، محرزاً ثنائيته الشخصية.

وكاد يونايتد تقليص الفارق في الدقيقة 84، لكن تسديدة هاريس ارتدت من العارضة، فيما تألق الحارس أمجد السيد في حماية مرماه.

وواصل الظفرة تفوقه، ليعزز درامان كوماري النتيجة بهدف رابع بضربة رأس في الدقيقة 68، قبل أن يختتم البديل آريلسون سامبايو الخماسية في الدقيقة 91.