ألكسندر إليتش: أداء حتا في تطور ومواجهة النصر كتاب مفتوح

أكد الكرواتي ألكسندر إليتش، المدير الفني لفريق حتا، أن أداء فريقه يشهد تحسناً تدريجياً مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الانسجام بين اللاعبين والعمل على معالجة الأخطاء من أجل الظهور بصورة أفضل وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة، منوهاً إلى أن مواجهة النصر بمثابة كتاب مفتوح للفريقين بعد لقاء العميد والإعصار ضمن الجولة الثالثة من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب» التي أقيمت قبل أسبوع.

وأوضح إليتش خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الفريقين «السبت» في دوري المحترفين أن مباريات الدوري تتسم بالصعوبة في ظل قوة المنافسين، ما يفرض على فريقه مواصلة العمل لتطوير المستوى، خصوصاً في الجانب الدفاعي والتعامل مع ضغط المنافسين، إلى جانب تحقيق التوازن بين الاستحواذ على الكرة والانضباط الدفاعي، بما يسهم في تقليل الأخطاء والحد من استقبال الأهداف.

وأشار مدرب حتا إلى أن الجهاز الفني يولي اهتماماً كبيراً برفع مستوى التركيز طوال زمن المباراة لا سيما في الدقائق الأخيرة، بعد أن تسببت بعض الهفوات في التأثير على نتائج الفريق، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد تكثيف التحضيرات للمباراة القادمة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية.

من جانبه، أكد كاوا سانتانا لاعب حتا صعوبة المواجهة المقبلة أمام النصر في ظل امتلاك المنافس مجموعة من اللاعبين المميزين وأصحاب الإمكانات العالية، مشيراً إلى أنهم يدركون جيداً طبيعة المنافس بعد مواجهته في المباراة السابقة.

وقال سانتانا: «نخوض اللقاء بروح قتالية وعزيمة كبيرة، وسنبذل كلاعبين أقصى ما لدينا من أجل العودة بنتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير واستعادة الثقة، بما يمنح الفريق دفعة معنوية لمواصلة العمل وتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة».