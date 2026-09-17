العربي المتصدر ضيفاً على سيتي في دوري الهواة

تنطلق مواجهات الأسبوع الخامس لدوري الدرجة الأولى «الجمعة» بإقامة المواجهات السبع في توقيت موحد 18:40 دقيقة مساء ويسعى العربي برصيد 10 نقاط متصدر المسابقة بجانب الذيد للانفراد بقمة الترتيب وذلك عندما يحل ضيفاً على فريق سيتي العاشر برصيد 4 نقاط وتبدو هذه المواجهة مهمة للفريقين خصوصاً العربي الذي تعادل مع العروبة في الجولة الماضية بعد سلسلة انتصارات متتالية وصلت إلى 3 منذ انطلاقة الدوري في وقت حقق فيه سيتي فوزاً وتعادلاً إلى جانب الهزيمة في مباراتين.

وفي المباراة الثانية يلتقي البطائح الثالث برصيد 7 نقاط جاره الحمرية السابع برصيد 6 نقاط في ديربي مرتقب بملعب البطائح الذي تمكن من استعادة النغمة خلال الجولة الماضية بعد فوزه على الإمارات في وقت حقق فيه الحمرية فوزاً بثنائية نظيفة على الفجيرة.

لقاء «الجريحين»

وفي اللقاء الثالث يستقبل الفجيرة الجريح جاره دبا الحصن في مباراة مهمة للفريقين، ويدخلها كل فريق من أجل التعويض وإيقاف النزيف بعد خسارة الفجيرة أمام الحمرية ودبا الحصن ضد بالم سيتي، ويملك الفجيرة 6 نقاط في المركز الرابع ودبا الحصن 3 نقاط في المركز 11.

ويستقبل العروبة على أرضية ملعبه ضيفه الإمارات في مباراة رفع فيها لاعبو الفريقين الفوز ويملك العروبة 6 نقاط في المركز الخامس في وقت يحتل فيه الإمارات المركز الـ13 برصيد 3 نقاط من 4 مباريات بعد أن تمكن من تحقيق الانتصار في مباراة واحدة وتلقى الهزيمة في 3 مباريات ولاتزال نتائج الصقور لا ترضي تطلعات جمهور فريق الإمارات الساعي لإحراج العروبة على أرضية ملعبه.

مواجهة التعويض

وفي المباراة الخامسة ضمن هذه الجولة يستضيف دبا الفجيرة «6 نقاط» والخاسر في الجولة الماضية أمام الذيد ضيفه الاتفاق صاحب المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة والذي خسر هو الآخر قبل أسبوع ضد غلف يونايتد بهدف دون رد.

ذكريات دوري الثانية

وفي مباراة سادسة يواجه بالم سيتي المتوهج ضيفه فورت فيرتوس في مباراة تعتبر تكراراً لمواجهة الفريقين الصاعدين حديثاً من دوري الدرجة الثانية بعد تتويج بالم سيتي بدرع الثانية ومجيء فورت فيرتوس ثانياً ويملك الفريقان 6 نقاط في المسابقة حالياً، وكان بالم قد حقق فوزاً مثيراً قبل أسبوع على دبا الحصن بنتيجة 3 ـ 2 بعد أن نصب السنغالي موسى ماريغا نفسه نجماً لهذه المباراة بعد تكفله بالتوقيع على ثلاثية فريقه بالم سيتي في مرمى دبا الحصن.

وفي مباراة سابعة وأخيرة سيكون عنوانها الهروب من القاع يلتقي غلف يونايتد بقيادة المدرب الإسباني اندرياس انيستا بضيفه الجزيرة الحمراء وكان غلف قد حقق الفوز الأول في الجولة الماضية بعد عبوره لعقبة الاتفاق وهو الانتصار الذي رفع رصيد الفريق إلى 3 نقاط في وقت لا يزال يبحث فيه الجزيرة الحمراء عن فوزه الأول في الدوري بعد تعرضه لهزيمتين والتعادل في مثلهما ويملك الفريق نقطتين في المركز قبل الأخير.