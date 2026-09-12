محمد اليماحي: كلباء يحضّر لتعاقدات جديدة





أكد محمد عبيد اليماحي رئيس شركة كلباء لكرة القدم، أن النادي بصدد إتمام التعاقد مع مهاجم مقيم وظهير أيسر، بناءً على احتياجات الجهاز الفني، مشيراً إلى أن اللاعبين سيكونان إضافة مهمة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال اليماحي: إن إجراءات التعاقد تأخرت لأسباب عدة، بعضها مرتبط بالاختيارات الفنية وطلبات المدرب، إلى جانب الجوانب المالية التي تدخل بشكل مباشر في عملية إبرام الصفقات، مؤكداً أن العمل جارٍ لاستكمال التعاقدات في أقرب وقت.

وأضاف: نتفاءل بما هو قادم، ونتطلع إلى الاستفادة من فترة التوقف من أجل ترتيب الأوراق ومعالجة بعض السلبيات التي ظهرت خلال المباريات الماضية، بما يسهم في تحسين مستوى الفريق ونتائجه.

وأوضح رئيس شركة كلباء لكرة القدم أن الأخطاء التي ظهرت في الخط الخلفي خلال الفترة الماضية تعود، في جانب منها، إلى عدم اكتمال جاهزية بعض المدافعين، لافتاً إلى أن المدافع كوراي تعرض للإصابة خلال التدريبات، ما أبعده لفترة عن المشاركة، وهو ما أثر في درجة الانسجام والجاهزية الدفاعية.

وتابع: من الطبيعي أن ينخفض رتم الفريق خلال بعض فترات المباراة، خصوصاً في ظل الظروف التي مر بها الفريق، لكننا نعمل على رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية، ومعالجة الأخطاء بصورة تدريجية.

وأشار اليماحي إلى أن مواجهة عجمان لم تكن سهلة، وقال: «عجمان من الفرق القوية، ويشكل خطورة كبيرة على ملعبه، ولذلك كنت متخوفاً من المباراة، لكن لاعبي كلباء كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وهو ما يمنحنا دفعة معنوية مهمة للمباريات المقبلة.

الجدير بالذكر أن كلباء يحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها ومنى بالهزيمة في 3 مواجهات.