التعادل يسيطر على لقاء خورفكان وبني ياس

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة خورفكان وضيفه بني ياس التي أقيمت مساء الجمعة لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع بني ياس رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، ويضع السماوي النقطة الأولى في رصيده.

ساد الحذر الشديد والبطء مجريات الشوط الأول، الذي جاء فقيراً بالفرص الحقيقية والخطيرة على مرمى الفريقين، وسط ندرة واضحة في التحركات الهجومية المؤثرة، لينحصر اللعب في معظم فترات الشوط بعيداً عن مناطق الخطورة.

وكادت الدقيقة 25 أن تشهد نقطة تحول في المباراة لمصلحة خورفكان، بعدما اصطدمت إحدى الكرات بيد فواز عوانة، قائد بني ياس، داخل منطقة الجزاء، ليحتكم الحكم يوسف الجسمي إلى تقنية الفيديو المساعد «الفار»، وبعد مراجعة الحالة تبين وجود لمسة يد على كايكي سواريز لاعب خورفكان قبل وصول الكرة إلى يد عوانة، ليتم إلغاء قرار احتساب ركلة الجزاء واستئناف اللعب.

واستمر الأداء الحذر من الجانبين حتى صافرة نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، في نتيجة عكست واقع شوط خلا من الإثارة الهجومية، وسط أفضلية محدودة وغياب الفرص المؤكدة أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني ارتفع رتم اللعب من جانب الفريقين بعد التبديلات التي أجراها مدرب كل فريق، وتضيع الفرص تباعاً من بين الأقدام تارة بسبب السرعة، وأخرى بسبب عدم التركيز أمام المرمى، وتمكن لاعب بني ياس يوسفو نيكتيه من زيارة مرمى خورفكان، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل بعد اللجوء للفار، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بتعادل سلبي منح كل فريق نقطة قبل توقف مسابقة الدوري.