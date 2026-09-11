كوزمين: الحفاظ على القمة يتطلب قوة شخصية

أكد الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الجزيرة، أن الحفاظ على قمة دوري المحترفين يتطلب امتلاك الفريق قوة شخصية عالية، مشيراً إلى أن فريقه لم يبرهن على هذا الأمر خلال مواجهة النصر، وأن الفريق تلقّى درساً من المباراة.

وتعادل الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد مع ضيفه النصر 1-1، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين، ورغم فقدان الفريق نقطتين وتوقف سلسلة انتصارات، إلا أن نتائج شباب الأهلي والعين والوصل خدمت الفريق الذي لا يزال متربعاً على الصدارة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن العين.

وقال كوزمين إن فريقه لم يكن في أفضل حالاته، ولم يكن محظوظاً بالشكل الكافي، بعدما أهدر فرصة تعزيز تقدمه الذي حققه في الشوط الأول، وذلك من أجل تأمين النقاط الثلاث، مؤكداً أن في كرة القدم كل شيء ممكن أن يحدث داخل الملعب، وأن الفريق ارتكب خطأ ودفع ثمنه.

وأضاف كوزمين أن الجزيرة يضم عدداً من اللاعبين الجدد الذين لم يلعبوا معاً لفترة طويلة، إلى جانب تفاوت مستويات الجاهزية البدنية بينهم، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك إمكانات كبيرة، لكنه يحتاج إلى مزيد من العمل للوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وتابع: «أعتقد أن لدينا إمكانات استثنائية والكثير من الأمور التي يمكن تطويرها، وكما قلت من قبل، حتى بعد الوصول إلى الجاهزية بنسبة 100%، ما زالت أمامنا أمور كثيرة للعمل عليها».

وشدد مدرب الجزيرة على أن الطموح يجب أن يكون واضحاً لدى الجميع في الفريق، وأن الوصول إلى القمة ممكن، لكن الحفاظ عليها يتطلب قوة شخصية عالية، وهي الصفة التي يسعى إلى ترسيخها لدى الفريق.

وختم: «لم نبرهن على تلك الشخصية القوية في مواجهة النصر، وأعتقد أننا تلقينا درساً مهماً من هذه المباراة».