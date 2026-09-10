بالفيديو.. ميلوش يوضح حقيقة استقالته من النصر.. ويؤكد: استخدمت خدعة «حصان طروادة»

أوضح الصربي ميلوش ميلويفييتش مدرب النصر، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن تقدمه باستقالته من تدريب الفريق، مؤكداً أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه مستمر في عمله مع «العميد».

وقال ميلوش في تصريحات خاصة لـ«البيان» عقب تعادل فريقه مع الجزيرة 1 ـ 1، في الجولة الخامسة من دوري المحترفين: «تعمدت اتباع أسلوب حصان طروادة، إنها خدعة، فقد كنت أعلم أن الناس سيتحدثون عن هذا الأمر، فهي مجرد شائعة، وعندما علمت بالأمر، تركت شائعة استقالتي تنتشر بين بعض الأشخاص الذين يجلسون في المقاهي في دبي، حتى ينشغلوا بي ولا يركزوا على فريقي، وبالتالي يقل الضغط عن اللاعبين».

وأضاف: «بالطبع هذا الأمر غير صحيح، لم أستقل، ولو كان ذلك صحيحاً، لما كنت موجوداً هنا في المباراة، وربما كنتم ستتصلون بي هاتفياً وتجدونني في صربيا».

وعن أهمية التعادل أمام الجزيرة، قال ميلوش: «هذه النقطة مهمة جداً بالنسبة لنا، وستصبح أهم إذا نجحنا في الفوز بالمباراة المقبلة في الدوري، الأهم أنها تمنح اللاعبين قدراً من الثقة بالنفس، وعليهم أن يكونوا سعداء بما قدموه، لكن عليهم أن يدركوا أن الطريق هو اللعب معاً، والتماسك، واللعب بروح عالية».

وتحدث عن الفارق بين أداء الفريق في الشوطين، موضحاً: «في هذا النوع من المباريات تحتاج إلى نوعية معينة من اللاعبين، ومواجهة الجزيرة في أبوظبي، ومن دون مهاجمك الأساسي منذ البداية، تعني وكأنك ترفع الراية البيضاء، وأنا لا أحب رفع الراية، وبشكل عام أنا سعيد بأداء اللاعبين».

وأشار ميلوش إلى أن الجمهور كان له الحق في الغضب بعد فقدان نقاط في المباريات السابقة، مضيفاً: «من الطبيعي غضب الجمهور، لأننا أضعنا نحو ثلاث أو أربع نقاط، ولم يكن ذلك لأننا لم نكن قادرين على الحصول عليها، أمام العين وعجمان، كنا فريقاً مساوياً أو أفضل لمدة 55 أو 60 دقيقة، وخلقنا فرصاً أكثر، لكننا خسرنا في آخر 30 دقيقة».

وبشأن احتياجات الفريق لاسيما وأن باب الانتقالات لا يزال مفتوحاً، أكد مدرب النصر أنه يناقش هذه الأمور داخلياً مع إدارة النادي، مشدداً على أنه يتعامل بواقعية مع الإمكانات المالية المتاحة.

وقال: «الفريق ومجلس الإدارة يعرفون ما نحتاج إليه، لكنني شخص واقعي وأعرف قدراتنا عندما يتعلق الأمر بالميزانية، لست المدرب الذي يدمر ميزانية النادي أو ينفق أكثر من اللازم، ولم أكن كذلك من قبل.

وختم تصريحاته مازحاً: «عادة ما تحصل الفرق على أموال كثيرة بعد رحيلي عنها، لذلك عندما أرحل عن النصر سيكون لديه الكثير من المال! أما الآن فنحن نعمل بما لدينا، وأنا سعيد بما أملك من لاعبين».



