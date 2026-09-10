الجزيرة يتعثر أمام النصر ويفقد البداية المثالية

فرض النصر التعادل على مضيفه الجزيرة 1-1، في المباراة التي جرت، اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين، ليفقد الجزيرة نقطتين ثمينتين في سباق القمة، ليصل إلى النقطة 13، بينما رفع النصر رصيده إلى النقطة الخامسة.

وعطل النصر، الجزيرة، وحرمه من تحقيق أفضل انطلاقة في دوري المحترفين والانتصار في أول 5 جولات، ليستعيد «العميد» جزء من توازنه.

تقاسم الفريقان شوطي اللقاء، بعدما سيطر الجزيرة على الشوط الأول بالكامل، وكان الطرف الأفضل من كل النواحي، وتفوق هجومياً على النصر، إذ نجح في إحراز هدف التقدم عن طريق برونو إوليفييرا بهدف رائع من تسديدة على حدود منطقة الجزاء من فوق الحارس أحمد شامبيه في الدقيقة العاشرة.

وانتفض النصر في الشوط الثاني، وقدم أداء مغايراً تماماً عما ظهر عليه في الشوط الأول، حيث تحسن أداء لاعبي العميد هجومياً، وهدد مرمى الجزيرة في أكثر من مناسبة، قبل أن يسجل هدف التعادل بأقدام مهدي قائدي الذي وصلته الكرة داخل المنطقة وراوغ المدافع ويليان روشا، وسدد باقتدار في الشباك في الدقيقة 61.

ووقف العارضة حائلاً أمام تقدم النصر بهدف ثان في الدقيقة 82، فيما حاول الجزيرة خطف الفوز في الدقائق الأخيرة، لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح