حتا والظفرة.. الفوز شعار الفريقين ولا بديل عن الثلاث نقاط



يضع لاعبو حتا والظفرة الفوز نصب أعينهم، وذلك عندما يلتقيان، مساء الجمعة، عند الساعة 17:40 دقيقة في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين على أرضية ملعب حمدان بن راشد بنادي حتا، وكان حتا قد حقق فوزاً متأخراً والأول لـ«الإعصار» في المسابقة عندما تجاوز عقبة بني ياس بملعب الشامخة ليضع الفريق أول ثلاث نقاط في رصيده وفي المقابل فإن الظفرة صاحب المركز الأخير دون رصيد من النقاط تعرض إلى 4 هزائم في المسابقة كان آخرها ضد الوحدة بهدف دون رد، وسيزور حتا من أجل مصالحة جمهوره وحصد النقاط كاملة.



مواجهات

التقى الفريقان 6 مرات في دوري أدنوك للمحترفين حقق الظفرة الفوز في 4 مواجهات وحتا في مباراة واحدة فيما حضر التعادل أيضاً في مباراة يتيمة.

من جهته قال مدرب حتا ألكسندر إليتش: مباراة الظفرة مهمة وصعبة للطرفين، لافتاً إلى أن الفوز الأخير على بني ياس رفع من معنويات اللاعبين وزاد من حماسهم، ولديهم ثقة كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية، لكن المدرب حذر من خطورة الظفرة الذي يجيد التحولات الهجومية. وسنعمل على تقليل المساحات أمامهم، وفرض أسلوب لعبنا وصناعة الفرص من أجل تحقيق الفوز.

ونوه إلى أن الفريق لم يصل إلى الجاهزية الكاملة حتى الآن، خصوصاً أن هناك عدداً من اللاعبين انضموا حديثاً إلى الفريق، ولكن خلال فترة التوقف سنواصل العمل بجدية، ونسعى إلى تطوير الفريق والوصول به إلى مستوى أفضل.



روح عالية

من جهته، قال الكرواتي ألين هوفارت، المدير الفني لنادي الظفرة، إن الفريق طوى صفحة المباريات السابقة في دوري أدنوك للمحترفين، ولم يعد يفكر في النتائج الماضية، مشدداً على أن التركيز ينصب حالياً على المواجهة المقبلة.

وأضاف مدرب الظفرة أن الفريق يركز حالياً على المباراة حتا، ويعمل من أجلها بدافعية كبيرة وروح عالية من جانب اللاعبين، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية.

ورحب المدير الفني لنادي الظفرة بعودة المهاجم كريم البركاوي، مشيراً إلى أن عودته تمثل إضافة هجومية قوية للفريق، خاصة أنه كان هداف الفريق خلال الموسم الماضي.



بدوره، قال لاعب حتا طحنون الزعابي: «المباراة الأخيرة لم تكن سهلة، خصوصاً أنها لعبت خارج أرضنا، لكننا نجحنا في تحقيق ثلاث نقاط مهمة، وهذا يمنحنا دافعاً كبيراً لتقديم كل ما لدينا في المباريات القادمة ونسعى لتحقيق أول ثلاث نقاط على أرضنا في مباراتنا الجمعة، وأشاد الزعابي بدور المدرب في تحقيق الفوز على بني ياس، وطالبنا باللعب بذات الروح والأداء اللذين ظهرنا بهما في المباراة ضد السماوي، وذلك من أجل تحقيق النقاط الثلاث».



وتابع: «نتمنى أن نرى جمهور حتا مسانداً لنا في المدرجات، فوجودهم يمثل لنا دافعاً وحافزاً لتقديم أفضل ما لدينا وتحقيق الفوز».

من جانبه، توقع المغربي كريم البركاوي صعوبة مواجهة حتا مؤكداً أن الفريق أكمل جاهزيته لخوض المباراة. وأضاف أن فريقه، رغم خسارته في الجولات الأربع الماضية، لم يكن سيئاً من ناحية الأداء، موضحاً أن الفريق يحتاج في هذه المرحلة إلى تحقيق النتائج. طالب البركاوي جماهير الفريق بمواصلة دعمهم ومساندتهم للاعبين، حتى يتمكن الفريق من العودة إلى طريق الانتصارات.