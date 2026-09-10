خورفكان وبني ياس.. لقاء مغادرة مراكز قاع الترتيب



يستقبل خورفكان ضيفه بني ياس، في الخامسة و40 دقيقة مساء الجمعة، على ملعب صقر بن محمد القاسمي، في افتتاح منافسات الأسبوع الخامس من دوري أدنوك للمحترفين، وسط رغبة مشتركة في حصد النقاط الثلاث والابتعاد عن مراكز القاع.



وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل موقعهما المتأخر في جدول الترتيب، إذ يحتل خورفكان المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، في حين يقبع بني ياس في المركز قبل الأخير من دون رصيد، بعدما خاض كل منهما أربع مباريات في المسابقة.



وتحمل المباراة طابعاً خاصاً للمدرب الوطني حسن العبدولي، الذي تولى مهمة قيادة بني ياس أخيراً خلفاً للروماني إيسيالا، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج. ويعرف العبدولي منافسه خورفكان جيداً، بعدما أشرف على تدريب «النسور» في الموسم الماضي وحقق معه نتائج لافتة، الأمر الذي يجعل الفريق بالنسبة له بمنزلة «كتاب مفتوح».



فك الارتباط

وتبدو كفة الفريقين متساوية من خلال مواجهاتهم السابقة في دوري المحترفين بعد أن حقق كل منهم الفوز على الآخر في 5 مواجهات وحضرت نتيجة التعادل في 3 مباريات لذلك ستكون مباراة الجمعة بمنزلة فك ارتباط بين الفريقين.



وأكد الكرواتي كريسمير ريزيتش، مدرب خورفكان، أن مواجهة بني ياس لن تكون سهلة، خصوصاً مع تولي العبدولي مهمة تدريب بني ياس وقال: الفريق الضيف سيخوض اللقاء تحت قيادة مدرب جديد، ونتوقع أن تكون هناك مفاجآت، ونحن جاهزون للمواجهة. لدينا 3 نقاط، وهذه فرصتنا لحصد المزيد من النقاط.



من جانبه، أكد حسن العبدولي ثقته بقدرات لاعبي بني ياس، معرباً عن تطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير الفريق، وقال: «نثق بقدرات لاعبينا ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير بني ياس. نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على إحداث الفارق، وما شاهدته من التزام وحماس منهم يبعث على الثقة، ونتطلع إلى ترجمة ذلك بأداء جيد ونتيجة إيجابية أمام خورفكان.



بدوره، شدد أحمد جشك، لاعب خورفكان، على جاهزية فريقه للمواجهة، وقال: استعداداتنا جيدة ونحن جاهزون لخوض اللقاء، وسنجتهد ونبذل كل ما لدينا، وطموحنا هو تحقيق نتيجة إيجابية. دعم الجماهير يمثل الحافز والدافع الأكبر لنا للفوز، والمباراة مهمة وسنقاتل حتى النهاية لتحقيق النتيجة التي نطمح إليها.



من جهته، أكد لاعب بني ياس ديكوفيتش جاهزية السماوي للمواجهة، مشيراً إلى أن الهدف واضح ويتمثل في العودة من خورفكان بالنقاط الثلاث، وقال: جاهزون للمواجهة، وهدفنا حصد النقاط الثلاث والعودة من خورفكان بنتيجة الفوز وإسعاد جمهور الفريق، الذي لم يكن راضياً عن النتائج خلال الجولات الثلاث الماضية.