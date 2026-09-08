حسن العبدولي يقود بني ياس خلفاً للروماني إيسايلا

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس تعاقدها مع المدرب الوطني حسن العبدولي، وذلك لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفاً للروماني دانييل إيسايلا.

وكان بني ياس أنهى تعاقده مع إيسايلا عقب الجولة الرابعة لسوء نتائج الفريق، بعدما تعرض لأربع خسائر في دوري المحترفين منذ بداية الموسم.

وجرت مراسم توقيع العقد بحضور صالح إسماعيل الحمادي عضو مجلس إدارة شركة الكرة.

ويأتي التعاقد مع العبدولي في ظل أهمية المرحلة المقبلة لـ «السماوي»، وحرص إدارة النادي على إعادة الفريق إلى المسار الصحيح، في ظل البداية السيئة للفريق في الفترة الماضية.

وستكون المواجهة التي تجمع بني ياس مع خورفكان على ملعب الأخير، والمقررة السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة، الأولى للعبدولي مع بني ياس.

يذكر أن تعاقد العبدولي مع بني ياس، يأتي بعدما خاض تجربة قصيرة مع الوحدة نهاية الموسم الماضي، عندما قاد «العنابي» في الجولات الأخيرة من موسم 2025-2026، وحقق معه بطولة كأس رابطة المحترفين.