بني ياس ينهي تعاقده مع الروماني إيسايلا لسوء النتائج

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس إنهاء تعاقدها مع الروماني دانييل إيسايلا مدرب الفريق الأول، وذلك على خلفية سوء نتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وأكدت إدارة بني ياس في بيان على حساب النادي الرسمي على منصة «إكس» دعمها الكامل للاعبي الفريق الأول وثقتها الكبيرة بقدراتهم وكفاءاتهم، معربة عن إيمانها بقدرتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق والعودة إلى المسار الصحيح، وتحقيق النتائج التي تلبي تطلعات النادي وجماهيره.

وتعرض بني ياس لأربع هزائم في أول 4 جولات من دوري المحترفين بالموسم الحالي، حيث كرر النادي سيناريو البداية السيئة للموسم الثاني على التوالي.

وخسر بني ياس في الجولة الأولى من العين 2-4، قبل أن يتعرض لخسارة ثانية على ملعبه 2-3 أمام فريق يونايتد الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين في أولى مفاجآت الموسم، فيما خسر في الجولة الثالثة من الوحدة 1-2، قبل خسارته الأخيرة في الجولة الرابعة على ملعبه أيضاً بهدف قاتل في الثواني الأخيرة من حتا.

ويعد إيسايلا ثاني المدربين المقالين هذا الموسم بعد المدرب الوطني عبد المجيد النمر الذي أقيل من تدريب خورفكان عقب الجولة الثانية.