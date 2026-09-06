فاكوندو يقود الوحدة لفوز صعب على الظفرة

حقق الوحدة فوزاً صعباً بهدف دون رد على حساب مضيفه الظفرة، مساء اليوم، الأحد، على استاد حمدان بن زايد، في ختام الجولة الرابعة من دوري المحترفين، ليصل الوحدة إلى النقطة السادسة ويتقدم للمركز السابع، فيما ظل الظفرة من دون رصيد بتلقيه الخسارة الرابعة.

جاء هدف فوز «العنابي» عن طريق فاكوندو دانييل في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

ورغم فوز الوحدة إلا أن الفريق لم يقدم الأداء المقنع الذي يرضي طموحات جماهيره، بعدما ظهر بمستوى أقل من المتوقع، استمراراً للأداء المخيب المصاحب للفريق منذ بداية الموسم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، إذ رغم سيطرة لاعبي الوحدة على الكرة إلا أن الفريق بدا عاجزاً عن إيجاد الحلول الهجومية للوصول إلى مرمى أصحاب الأرض، في الوقت الذي لعب فيه الظفرة بتنظيم دفاعي جيد.

وعانى الوحدة في الشوط الثاني من الهجمات المرتدة للظفرة التي شكلت خطورة واضحة على دفاع الوحدة، وأنقذ علاء الدين زهير مرماه من هدف في الدقيقة 48، بعدما أبعد الكرة من خط المرمى مرتين أمام مارسيلو ثم أريلسون سامبايو.

كما تألق حارس الوحدة في الذود عن مرماه في أكثر من مناسبة، فيما أهدر سوري كابا هدفاً آخر للظفرة في الدقيقة 78 من انفراد صريح، قبل أن يأتي هدف الإنقاذ بأقدام فاكوندو بتسديدة من داخل المنطقة سكنت شباك الحارس أمجد السيد، ليخطف «أصحاب السعادة» ثلاث نقاط مهمة.