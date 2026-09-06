بني ياس يتعاقد مع الأوزبكي عزيز جانييف

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس تعاقدها مع لاعب خط وسط المنتخب الأوزبكي عزيز جانييف، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال الموسم الحالي. وجرت مراسم توقيع عقود انضمام اللاعب لـ «السماوي» بحضور أحمد الجابري عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم.

وسبق لجانييف اللعب لناديي شباب الأهلي والبطائح في دوري المحترفين، إذ كان قد انضم إلى شباب الأهلي في فبراير عام 2020 قادماً من ناساف كارشي الأوزبكي، ثم انتقل من قلعة «الفرسان» إلى البطائح عام 2024، قبل أن ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي.

وشارك جانييف مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ يعزز انضمامه لبني ياس من مساعي الفريق لتعديل وضعه وتصحيح مساره، خصوصاً بعد البداية المخيبة للفريق في الموسم الحالي، حيث تعرض للخسارة في أول 4 جولات من الدوري.