إيسايلا: أعيش كابوساً حقيقياً

قال الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، إنه يعيش في كابوس بعد أن خسر فريقه للمباراة الثالثة على التوالي في الوقت بدل الضائع، مؤكداً أن الهزيمة من حتا كانت قاسية للغاية، خصوصاً في ظل الفرق العديدة التي أهدرها بني ياس خلال المباراة.

وتلقى بني ياس الهزيمة الرابعة في الموسم، بعد خسارته القاتلة أمام ضيفه حتا، بهدف دون رد في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.

وأضاف إيسايلا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لقد حدث الأمر مجدداً، وخسرنا في الدقائق القاتلة، من الصعب أن تجد ما تحلله عندما يأتي المنافس في هجمة واحدة فقط خلال الوقت بدل الضائع، ويدخل منطقة الجزاء ويسجل، بينما أعتقد أننا حصلنا على نحو 10 فرص كبيرة للتسجيل».

وأردف: «أحياناً تشعر أن كل شيء يقف ضدك، ليس أمامنا خيار آخر سوى الاستمرار، وعلينا أن نحلل ما حدث، وأن نصبح أقوى ونتعلم من أخطائنا، أعرف أن الوقت يمر والمباريات تتوالى، وللأسف ما زلنا في الوضع نفسه».

وأكد على أن بني ياس لم يكن محظوظاً ولا يستحق خسارة المباراة، موضحاً: «من المستحيل القول إننا كنا نستحق هذه النتيجة، أشعر كأنني أعيش كابوساً، لكن هذه هي الحياة، ليس كل شيء يسير بصورة جيدة دائماً».

وشدد مدرب بني ياس على ضرورة مواصلة العمل، رغم صعوبة الموقف، وأتم: «نحن بعيدون عن الكمال، وما زالت أمامنا أشياء كثيرة يجب تحسينها، هذه هي الحقيقة، وعلينا أن نتعلم كيف ننهي هذه الفرص ونسجل».