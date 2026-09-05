إعصار حتا يصعق بني ياس في الوقت القاتل

خطف حتا فوزاً قاتلاً بهدف متأخر على حساب مضيفه بني ياس، اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين، ليسجل "الإعصار" أول انتصار له في المسابقة هذا الموسم، ويضع في رصيده أول ثلاث نقاط، في حين بقى بني ياس من دون رصيد بعد تلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل أيمن رشوق الذي سجل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

جاءت المباراة أقل من المتوسط فنياً، بعدما قدم الفريقان أداء باهتاً خاصة في شوط المباراة الأول الذي انحصر خلاله اللعب في وسط الملعب، من دون وجود فرص حقيقية على المرمى باستثناء محاولة لحتا في الدقيقة 19 أنقذها فهد الظنحاني.

وألغى الحكم هدفاً لمصلحة بني ياس سجله يوسف نياكاتيه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بداعي ارتكاب خطأ من مدافع "السماوي" محمدو كمارا مع حارس مرمى الضيوف قبل الهدف.

في الشوط الثاني، مالت الأفضلية النسبية لمصلحة بني ياس، لكن الفريق لم يستغل الفرص القليلة التي لاحت له، خصوصاً مع بداية الشوط، بعدما أهدر نياكاتيه فرصتين متتاليتين، وواصل بني ياس محاولاته في الدقائق الأخيرة إلا أن كل الهجمات لم يكتب لها النجاح، وسط استبسال من مدافعي حتا.

ومن هجمة مرتدة سريعة، نجح حتا في خطف هدف الفوز عن طريق البديل أيمن رشوق في الدقيقة 96، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.