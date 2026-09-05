الظفرة والوحدة.. مواجهة تحت الضغط

يحل الوحدة ضيفاً ثقيلاً على الظفرة، في الساعة الثامنة والربع من مساء الأحد، في ختام الجولة الرابعة من دوري المحترفين، في مباراة يدخلها كلا الفريقين تحت الضغط من أجل تصحيح المسار.

ويعول الوحدة على أفضليته التاريخية الكاسحة في مواجهة الظفرة، إذ التقى الفريقان في 28 مواجهة سابقة بدوري المحترفين، حقق الوحدة الفوز في 18 مباراة مسجلاً 61 هدفاً، مقابل 4 انتصارات فقط للظفرة الذي سجل في مرمى الوحدة 32 هدفاً، فيما انتهت 6 مواجهات بالتعادل.

ورغم أفضلية الوحدة إلا أن آخر مواجهة جمعتهما كانت في الموسم الماضي، وانتهت بفوز الظفرة وهي النتيجة التي ضمنت بقاء الأخير في دوري المحترفين ونجاته من الهبوط.

ويدخل الوحدة المباراة باحثاً عن الفوز الثاني هذا الموسم بعد بداية متعثرة في أول جولتين عندما خسر من عجمان 2-3 ثم من النصر 0-1، قبل أن يتذوق طعم الفوز الأول والذي جاء بصعوبة على حساب بني ياس 2-1 في الجولة الماضية.

وتكتسب المباراة أهمية بالغة للبرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الوحدة، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة، إذ إن أي نتيجة غير الفوز قد تضعه في دائرة الخطر والإطاحة به من منصبه، لذا فإنه لا بديل أمامه سوى الفوز من أجل إعادة الوحدة لمكانه ضمن فرق المقدمة.

وقال شاموسكا إن المباراة تأتي وسط منافسة محتدمة للغاية بين جميع الفرق هذا الموسم، مؤكداً أنه من المهم بالنسبة لفريقه مواصلة النتائج الإيجابية للمباراة الثانية على التوالي، ونسعى للاستمرار في تطوير أدائنا، حتى نتمكن من مواصلة العمل بثبات لتحقيق أهدافنا في الموسم.

وشدد شاموسكا على أن مواجهة الظفرة لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن فريقه مطالب بخوض اللقاء بكامل التركيز، ومحاولة الحفاظ على العمل الجماعي.

في المقابل، يتذيل الظفرة جدول الترتيب دون أي نقطة بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، لم يسجل خلالها سوى هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف، إذ يسعى الفريق إلى تحقيق انتصاره الأول، والظهور بشكل أفضل من الجولات السابقة.

وأجرى النادي تعديلاً على قائمته بعد إعادته هدافه المغربي السابق كريم البركاوي بالتعاقد من جديد، إذ تم تسجيله في كشوفات الفريق على حساب صانع الألعاب الألباني ريجي لوشكيا في محاولة لتعزيز الجانب الهجومي.

وأكد الكرواتي إلين هورفات، مدرب الظفرة ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم أداء قوي، مشيراً إلى أن لاعبي الظفرة يؤدون عملهم في التدريبات بنسبة 100%، منوهاً إلى أنه يدرك قوة الوحدة، لكنه طالب لاعبيه بالتعبير عن شخصيتهم الحقيقية داخل أرض الملعب، والإيمان قدراتهم من أجل الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية.