العين يصطاد نمور كلباء بهدفين ويتصدر دوري المحترفين

واصل العين سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري أدنوك للمحترفين وتمكن من تحقيق الفوز الرابع على التوالي في المسابقة «علامة كاملة» بعد تخطيه مضيفه كلباء بنتيجة 2-0 خلال الجولة الرابعة من دوري المحترفين، أحرز هدفي الزعيم كل من عبد الكريم ترواري وبابا بيلو في الدقيقتين 21 و33 ليصل العين برصيده إلى 12 نقطة، متربعاً على صدارة الدوري، فيما بقي كلباء برصيد نقطة وحيدة في المركز الـ11 بعد تعرضه للهزيمة الثالثة على التوالي.

ولم يقتصر مكسب العين على النقاط الثلاث فحسب، بل نجح الفريق في مواصلة سجل «اللاهزيمة» ليصل إلى 37 مباراة متتالية.

فرض العين سيطرته على أجواء المباراة منذ البداية وقام لاعبوه بعدة طلعات بغية تسجيل هدف مبكر يريح به أعصاب جماهيره، ولم ينتظر الزعيم كثيراً بعد تمكن لاعبه عبد الكريم تراوري من تسجيل الهدف الأول مستفيداً من عرضية الظهير الأيسر رفائيل فيلا الذي قام بتمريرة سحرية تخطت المدافعين لتجد تراوري الذي لم يتوانَ في إيداعها الشباك في الدقيقة 21، وبعد مرور دقائق معدودة ومن خطأ دفاعي وسط لاعبي كلباء، تمكن بابا بيلو ايلو من التوقيع على هدف العين الثاني، وهو الأول للمحترف الكاميروني في دورينا بشعار العين، وذلك في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بتقدم العين بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء كلباء بفضل التبديلات التي أجراها الإسباني فيكتور سانشيز، مدرب الفريق، وقام النمور بعدة طلعات شكلت خطورة على مرمى حارس العين خالد عيسى الذي استبسل في الذود عن مرماه حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي شهدت فرصة تقليص الفارق لكلباء من الكرة الثابتة التي سددها سامان قدوس، لكن الكرة ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى العين، وفرصة أخرى نجح خالد عيسى في التصدي لها في الدقائق الخمس الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز العين بنتيجة 2-0.