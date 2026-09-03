الظفرة يعيد هدافه السابق كريم البركاوي

أعلن نادي الظفرة تعاقده مع المهاجم المغربي كريم البركاوي «30 عاماً»، ليعود إلى صفوف الفريق مجدداً، بعدما كان قد رحل نهاية الموسم الماضي عقب انتهاء عقده.

وقرر الظفرة إعادة مهاجمه السابق بعد الظهور المخيب للوافد الجديد المهاجم الغيني، سوري كابا، الذي لم يقدم أداء مقنعاً في الجولات الثلاث الأولى من دوري المحترفين، إذ ينتظر أن يقرر الظفرة اللاعب الأجنبي الذي سيتم رفعه من كشوفاته باتحاد الكرة من أجل إعادة تسجيل البركاوي.

وكان الظفرة أنهى ملف الخماسي الأجنبي بعد التعاقد مع السنغالي دومينك ميندي والغيني سوري كابا والألباني ريجي لوشكيا والبرازيلي سمير كايتانو إلى جانب المغربي محمد الخلوي المستمر من الموسم الماضي، إذ يفاضل النادي بين الاستغناء عن كابا أو ريجي لوشكيا وإجراء مخالصة مع أي منهما لتسجيل البركاوي، وإن كان الأقرب رحيل كابا.

ويعد البركاوي هداف الظفرة في الموسم الماضي، واحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الموسم برصيد 11 هدفاً، لكن لم يتم تجديد عقده بعد عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، قبل أن يعود مجدداً إلى صفوف الفريق من أجل تدارك الموقف ومحاولة تعزيز الخط الهجومي مبكراً.

ويخوض الظفرة مواجهة صعبة على ملعبه أمام الوحدة، يوم الأحد المقبل، في الجولة الرابعة من المسابقة، حيث يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية وتعويض خسارته في الجولات الثلاث الأولى.