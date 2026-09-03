كلباء والعين يرفعان شعار الفوز بطموحات متباينة في الجولة 4

يحل فريق العين ضيفاً على كلباء في مباراة مهمة للفريقين، وتأتي في افتتاح الأسبوع الرابع من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في تمام الساعة 17:45 مساء، ويدخلها كل فريق برغبة الفوز وحصد العلامة الكاملة، خصوصاً كلباء صاحب الأرض والجمهور الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد نقطة يتيمة جمعها بالتعادل في الجولة الأولى أمام النصر في وقت خسر فيه ضد الوصل ويونايتد في الجولة الماضية برباعية، وهى الهزيمة التي فجرت براكين من الغضب وسط جمهور النمور الذي لم يتذوق طعم الفوز خلال الموسم الحالي، ويتمنى أنصار كلباء أن يكون الانتصار الأول من بوابة الزعيم المتوهج في المسابقة الذي يتقاسم الصدارة مع شباب الأهلي والجزيرة برصيد 9 نقاط من 3 مواجهات، وكان العين قد حول تأخره في الأسبوع الماضي بهدف إلى فوز مثير بهدفين على فريق النصر.

من جهته، أقر المدرب الإسباني فيكتور سانشيز، بصعوبة اللقاء وقوة المنافس، لكنه شدد في الوقت نفسه على رغبة فريقه في إظهار شخصيته والمنافسة بقوة من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح سانشيز أن العين يملك جودة عالية وخيارات متعددة في مختلف المراكز، إلى جانب قدرته على التسجيل بطرق متنوعة، محذراً من خطورته في الكرات العرضية والثابتة والهجوم داخل منطقة الجزاء. وشدد على ضرورة ظهور كلباء بصورة منظمة وصلبة دفاعياً، مع المحافظة على الرغبة في الهجوم والاستحواذ، لافتاً إلى أن الفريق شهد تحسناً واضحاً في أدائه خلال المباراة الماضية رغم عدم تحقيق النتيجة المطلوبة.

وأشار المدرب إلى معاناة الفريق من بعض الغيابات والإصابات، خصوصاً في الخط الخلفي، مؤكداً أن اختيار التشكيلة الأساسية لا يعتمد على أسماء ثابتة، وإنما وفقاً لمستويات اللاعبين في التدريبات والمباريات، مع حرصه على منح الجميع الفرصة ورفع درجة المنافسة داخل الفريق.

من جانبه، أكد لاعب كلباء كوراي أن مواجهة العين ستكون صعبة، مشيراً إلى أن الفريق يسعى للتطور من مباراة إلى أخرى، رغم عدم رضاه عن النتائج الحالية. وأوضح أن كلباء يضم جهازاً فنيا ولاعبين جدد، ويحتاج مشروع بناء الفريق إلى الوقت والصبر، مع ضرورة تقليل الأخطاء والتعلم منها.

وشدد كوراي على أن كلباء سيدخل المباراة دون خوف، مع احترام المنافس، مؤكداً أن مواجهة الفرق الكبيرة تمنح اللاعبين فرصة لإظهار شخصيتهم وتحقيق نتائج إيجابية. وتابع نعمل للوصول إلى أفضل مستوى بدني وفني وتقديم أفضل العروض هذا الموسم.

بدوره، أكد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين، أن عقلية الفوز التي يمتلكها الفريق تمثل الحافز الأكبر لمواصلة العمل وتطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة، وأوضح إيفيتش، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة كلباء والعين في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، أن تركيز منظومة العمل ينصب بالكامل على الخطوة القادمة دون الالتفات إلى النتائج السابقة، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين يرتكز على تقبل الأفكار الجديدة ومواصلة حصد النقاط.

وحذر المدير الفني للعين من مغبة تقييم فريق كلباء بناء على رصيده في الجولات الثلاث الأولى، موضحاً أنه حصد نقطة واحدة من ثلاث مباريات، لكنه صنع الفرص في جميع مواجهاته، وبات يقدم كرة قدم مختلفة عن الموسم الماضي ويمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق، خصوصاً في خط الوسط، لافتاً إلى أن كلباء يجيد اللعب تحت الضغط ويمتلك حلولاً هجومية متنوعة تشمل الكرات الثابتة والتسديد من مسافات بعيدة، ما يتطلب من لاعبي العين أعلى درجات التركيز والجاهزية للتعامل مع التحولات الفنية كافة طوال زمن المباراة.

وأضاف: نتوقع مباراة صعبة خارج ملعبنا أمام منافس سيقدم أقصى ما لديه لتحقيق نتيجة إيجابية، وعلينا أن نكون في أعلى درجات الجاهزية والتركيز والتحفيز، ونحن ندرك جيداً ما نلعب من أجله.

وأعرب المدرب الصربي في ختام حديثه عن ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي العين على تقديم أقصى ما لديهم في اللقاء الذي سيقام خارج ملعبهم، مشدداً على أهمية الحفاظ على التناغم الإيجابي بين عناصر الخبرة والشباب والوافدين الجدد، لضمان استمرارية تطور الفريق والمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف المرسومة للموسم الحالي.