فهد الظنحاني: لا يكفي أن تلعب جيداً لدقائق معدودة فقط





أعرب فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، عن أسفه لخسارة فريقه أمام الوحدة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، مؤكداً أن بني ياس كان يستحق الخروج بنتيجة أفضل قياساً بالمستوى الذي قدمه خلال المباراة.

وتكررت البداية السيئة لبني ياس للموسم الثاني على التوالي، وبنفس سيناريو الموسم الماضي عندما خسر الفريق أول ثلاث مباريات في الدوري، ليبقى من دون رصيد من النقاط. وقال الظنحاني: «كان بالإمكان أفضل مما كان، أعتقد أن المستوى الذي قدمناه خلال المباراة كان يستحق على الأقل الخروج بالتعادل».

وأضاف: «في كرة القدم لا يكفي أن تقدم مستوى جيداً في دقائق معدودة فقط، بل يجب أن تحافظ على تركيزك طوال الـ90 دقيقة، في المباريات الأخيرة افتقدنا التركيز في الدقائق الحاسمة، وهي نقطة سلبية علينا تفاديها والعمل على تصحيحها». وتابع: «الخسارة جزء من كرة القدم، وعلينا أن نتعلم منها ونعود أقوى، ما زلنا في بداية الموسم، وهذه ثالث مباراة فقط، وبالتالي أمامنا الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء».

وأكد الظنحاني أن بني ياس قادر على تجاوز البداية الصعبة للموسم، وقال: «علينا أن نعمل على أخطائنا ونتكاتف كلاعبين ونقاتل من أجل الفريق، وأتوقع أن تكتمل صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة، وأن يظهر بني ياس بصورة أفضل».