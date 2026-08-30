شاموسكا: لم أشعر أن استمراري مع الوحدة في خطر

أكد البرازيلي بيركليس شاموسكا مدرب الوحدة أن الفوز الصعب على بني ياس يمثل خطوة مهمة لفريقه، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث ستساعد الفريق على استعادة أجواء الاستقرار والثقة بعد بداية صعبة للموسم.

وقال شاموسكا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «الأهم اليوم كان تحقيق الفوز، كنا بحاجة ماسة إلى هذه النتيجة من أجل العودة إلى أجواء طبيعية في عملنا اليومي والتدريبات، كما تطور أداؤنا بشكل واضح مقارنة بالمباراتين السابقتين، وكنا أكثر تنظيماً وخلقنا عدداً أكبر من فرص التسجيل».

وأضاف أن بني ياس شكل خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة والكرات العرضية، موضحاً: «فقدنا بعض التركيز في إحدى اللحظات قبل نهاية الشوط الأول، واستقبلنا هدف التعادل، لكن الفريق عاد في الشوط الثاني وواصل البحث عن الفوز».

وعن وضعه مع الفريق بعد البداية المتعثرة بالخسارة في أول جولتين، قال المدرب البرازيلي: «كان هناك ضغط طبيعي، لكنني أحظى بدعم كامل من إدارة النادي، والجميع يدرك أننا نمر بمرحلة بناء وإعداد للفريق، ولم أشعر في أي وقت بأن استمراريتي في خطر».

وأشاد شاموسكا بالصفقات الجديدة، مؤكداً أن آدم تشيرين أظهر ذكاءً كبيراً في التحرك وتغطية المساحات في وسط الملعب، بينما قدم المدافع موسى ديارا أداءً جيداً رغم معاناته من التأقلم مع الأجواء المناخية.

وحول إمكانية إجراء تغييرات جديدة في قائمة الفريق، قال: «سوق الانتقالات ما زال مفتوحاً ولدينا مساحة للتعاقد مع لاعبين جدد، بمن فيهم اللاعبون المقيمون، والنادي يعمل باستمرار على تعزيز جودة المجموعة، وسنرى ما يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة».